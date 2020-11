Oroscopo Paolo Fox oggi 4 Novembre 2020/ Ariete, Toto, Gemelli, Vergine e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Torna Paolo Fox con l’oroscopo e le previsioni per la giornata di oggi mercoledì 4 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: Secondo l’Oroscopo Paolo Fox la grande energia che caratterizza questa giornata potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio: se non si riesce a gestirla con consapevolezza, infatti, ci si potrebbe trovare a prendere delle decisioni in maniera troppo istintiva senza riflettere sulle possibili conseguenze. Venere in opposizione invita ad essere cauti in amore. Toro: Entro il 10 Novembre si potrà finalmente concludere qualche problema rimasto in sospeso, anche se ciò richiederà alcune scelte. Emozioni in arrivo, ma attenzione alle relazioni familiari, dove si potrebbe registrare qualche tensione. Gemelli: La Luna nel segno invita a non risparmiarsi in tutto ciò che riguarda le relazioni interpersonali: queste sono ore molto utili a conoscere nuove persone e a riscoprire alcuni rapporti di lavoro che potrebbero aiutare a recuperare il proprio ruolo all’interno di una situazione. Cancro: La giornata di oggi potrebbe finalmente portare ad ottenere alcune risposte sul piano lavorativo, ma le questioni familiari continuano a dimostrarsi abbastanza complesse: ci sono dei problemi da risolvere.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: Il 2020 sembra aver portato difficoltà e delusioni ai nati sotto questo segno, ma con l’arrivo del 2021 stando alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox sarà finalmente possibile rimettersi in gioco, recuperando il desiderio di impegnarsi a vincere le sfide che si potrebbero incontrare. Anche se l’amore continua a rivestire un ruolo importante, ad ora le questioni pratiche sembrano richiedere più attenzioni. Vergine: La stanchezza dovuta ai molti impegni a cui dover far fronte e le pressioni provenienti dall’esterno potrebbero causare un po’ di disorientamento, ma già a partire da domani si potrà contare su qualcosa di più. Attenzione a non lasciare che queste difficoltà si riflettano negativamente sulla salute e sulle relazioni. Bilancia: Con l’arrivo del nuovo anno si avvicinano anche tutte quelle occasioni che il 2021 sembra promettere, e quindi anche la possibilità di recuperare alle difficoltà degli ultimi periodi. Le pressioni continuano ad essere molte, ma una Luna favorevole sembra concedere a queste ore un po’ di temporaneo sollievo. Scorpione: Questo sembra essere un periodo di grande tensione che potrebbe portare ad amplificare tutte le difficoltà che si potrebbero incontrare sul proprio percorso. Purché si riesca a non lasciarsi travolgere dalla frustrazione, le prossime ore potranno dare interessanti indicazioni riguardo lo sviluppo di alcune situazioni importanti per il futuro.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: cosa dice Oroscopo di Paolo Fox

Sagittario: Questo periodo sembra essere particolarmente favorevole per tutto ciò che riguarda le questioni pratiche: in ambito lavorativo queste giornate aiuteranno a far crescere un progetto e a dimostrare il proprio valore e le proprie competenze, ma sarebbe meglio cercare di non mettere troppa carne al fuoco. La situazione appare decisamente più complessa per quanto riguarda le relazioni: un po’ di confusione potrebbe generare qualche conflitto con persone dei Pesci o dei Gemelli. Capricorno: Analizzando l’Oroscopo Paolo Fox il desiderio di emergere sembra caratterizzare queste giornate, ma la situazione astrologica del momento sconsiglia di intraprendere nuove direzioni sperando di trovare occasioni migliori o certezze inaspettate: ora è il caso di restare fedeli a ciò che già si conosce, circondandosi di persone capaci di stemperare il grande stress di queste ore. Acquario: Il bisogno di rivoluzionare la propria esistenza continua a rivestire un ruolo chiave all’interno di questo periodo. Le pressione di dover attuare dei cambiamenti e di doversi distaccare da alcune situazioni diventa sempre più ingombrante, ma purtroppo è necessario considerare anche alcuni rivolti pratici. Attenzione alle spese. Pesci: Queste giornate sembrano essere dense di pensieri e preoccupazioni che potrebbero portare qualcuno ad assumere un atteggiamento un po’ pessimista, mettendo in ombra le grandi possibilità che da qui a poco si potrebbero presentare. Già a partire da giovedì si potrà contare su una situazione migliore, ma oggi bisognerà ancora fare attenzione ai rapporti con gli altri, specialmente con le persone nate sotto il segno del Sagittario.



