Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 novembre 2021/ Cancro, Leone e Vergine: cosa accadrà?

Immancabile appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox anche oggi, giovedì 4 novembre 2021. L’esperto di astrologia ha svelato le curiosità degli appassionati nel corso della consueta rubrica dal titolo Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo quali sorti riservano gli astri a coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Cancro e Leone

Il Cancro secondo l’oroscopo Paolo Fox oggi è tra i migliori segni. “In queste 48 ore potresti essere raggiunto da una illuminazione. Pur essendo sensibile, reagisci alle provocazioni con grande coraggio. È cambiato qualcosa nella tua vita, ma ci sono stati anche momenti di profonda frustrazione. Per coloro che hanno vissuto una crisi, ad esempio. Da una parte, però, c’è agitazione perché certe cose non sono andate bene, dall’altra una volontà di riuscita e la sensazione di essersi liberati di un peso. In amore attenzione alle distrazioni, soprattutto per coloro che hanno una relazione fissa da anni”.

I nati sotto il segno del Leone, invece, non sono al meglio. “Potresti sentirti un po’ nervoso. A maggio del 2022 arriverà una ondata di forza con Giove favorevole, ma adesso ci sono ancora dei dubbi. Tanti si chiederanno ‘Chi me lo ha fatto fare?’. Più l’asticella si alza, più sei pronto alla sfida, ma se cade e non ce la fai superarla stai male. È il caso di farsi scivolare le cose addosso”, questo il consiglio dell’esperto.

Vergine, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

La Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox, è pronta finalmente a tornare a sorridere. “Giovedì e venerdì puoi raccogliere informazioni e ottenere buone intuizioni. Alcuni nodi saranno sbrogliati. Chi intende cambiare vita inizi ad avviare progetti rilevanti. Arrivano Pianeti di grande forza come Mercurio e Venere che tornano favorevoli”.

