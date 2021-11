Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 novembre 2021/ Le stelle di Ariete, Toro e Gemelli

Ariete, Toro e Gemelli non vedono l’ora di scoprire quali sorti riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, giovedì 4 novembre 2021. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha svelato le sue previsioni nel corso della rubrica Latte e Stelle, in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo subito cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo Paolo Fox, possono tirare un sospiro di sollievo. “Oggi si sente un po’ meno tormentato, ma anche molto più attivo. In queste ventiquattro ore sarà necessario avere buonsenso, perché da venerdì potrebbe crearsi una crisi per quei rapporti dove ci sono delle gravi difficoltà da superare. Guardiamo al futuro con ottimismo, entro pochi mesi Giove entrerà nel segno e porterà con sé qualcosa di buono”, ha detto l’esperto

Non è un momento al top neanche per il Toro. “In questo giovedì vi trovate al culmine di una agitazione particolare. Il cielo è tosto, per cui attenzione. Chi tocca il Toro oggi può avere dei problemi, soprattutto se cerca di metterlo in crisi, preoccuparlo o addirittura farlo arrabbiare. Calma e sangue freddo. Soprattutto chi ha una attività in proprio sarà ancora più agitato, perché sta cercando di rimetterla in pista, forse cambiando di netto la visione del futuro. I cambiamenti riguardano la famiglia, i colleghi, i capi. Se c’è qualcosa che non va cerca di non agitarti troppo. Doppia prudenza nelle relazioni in crisi”, questi i consigli di Paolo Fox.

Gemelli, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

“I Gemelli tra sabato e domenica dovranno prendere le distanze da alcune persone che sanno bene qual è il loro punto debole. Se ti toccheranno su quest’ultimo, non dico che sarai una vipera, ma sicuramente ti difenderai. Questo vale anche per le persone che non lavorano. Le amicizie poco fedeli non vanno prese in considerazione. Qualcuno ti ha raccontato una bugia? Attenzione alle parole”. Così l’oroscopo Paolo Fox ha avvertito i nati sotto il segno dei Gemelli.



