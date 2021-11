Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 novembre 2021/ Sagittario al top, Bilancia e Scorpione…

Gli amanti dell’oroscopo Paolo Fox non vedevano l’ora di scoprire cosa l’esperto di astrologia ha previsto per loro per la giornata di oggi, giovedì 4 novembre 2021. In questa sede potrete soddisfare le vostre curiosità, dato che abbiamo raccolto per voi quanto detto nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele. In particolare, vedremo i segni Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 novembre 2021/ Super Capricorno, Acquario e Pesci...

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Bilancia e Scorpione

Dovranno stare attenti, secondo l’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia. “È un periodo importante per stabilire quello che è utile e quello che non lo è più. In questo momento vanno messe da parte le relazioni in crisi, anche a livello di amicizia. Ogni tanto ti metti a fare pulizie e non è male, dato che con le dovute cautele si possono ottenere risultati interessanti. Giove è favorevole”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 novembre 2021/ Scorpione in amore, Bilancia e Sagittario…

Non è al meglio neanche lo Scorpione. “Non mancano buone intuizioni, eppure senti una forte stanchezza. Da una parte c’è una presenza di pianeti che stimolano idee, ti fanno sentire serena e ti portano a circondarti di persone positive. Dall’altro lato restano contro altri come Urano, Giove e Saturno conflittuali, per cui la voglia di innovare e mettersi alla prova non ha grande spinta. Resta qualche preoccupazione. Attenzione anche in amore”, ha detto l’esperto.

Sagittario, cosa dice l’oroscopo Paolo Fox?

Va decisamente meglio, secondo l’oroscopo Paolo Fox, al Sagittario, che vivrà delle giornate al top. “Sabato e domenica la Luna sarà passionale, non soltanto in senso amoroso. Quanto è bello avere una comitiva di amici con cui fare spedizioni? Molti nati sotto questo segno amano le spedizioni e si divertono a camminare. I più spericolati vanno in montagna. Organizza qualcosa di bello, perché il weekend può regalarti un sorriso in più. A seconda della tua età e delle tue preferenze puoi fare una scelta vincente”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 novembre 2021/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA