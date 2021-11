Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 novembre 2021/ Super Capricorno, Acquario e Pesci…

I nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci non vedono l’ora di scoprire cosa ha in serbo per loro l’oroscopo Paolo Fox oggi, giovedì 4 novembre 2021. In questo approfondimento dedicato proprio a questi astri sono raccolte le previsioni dettate dall’esperto di astrologia nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni per Capricorno e Acquario

Il Capricorno, secondo l’oroscopo Paolo Fox, si avvia verso un periodo favorevole. “La Venere da domani sarà nel tuo segno e non è il solito passaggio. Non vuol dire soltanto amore ritrovato, ma porta la ricerca di qualcosa in più anche nel lavoro. Coloro che erano pensierosi potrebbero dire ‘Non ho il massimo, ma mi va bene’. Addirittura quelli che non amano più la propria attività potrebbero ridurre l’impegno per trovare tempo e spazio per portare avanti progetti legati alla propria vita privata. Prime occasioni per i giovanissimi e buone risorse per chi studia”.

Alti e bassi, invece, per l’Acquario. “È in conflitto con l’ambiente. La settimana non è deficitaria, ma potresti non amare certe sfide e non sentirti sicuro di quello che stai facendo. Hai paura di perdere un riferimento? Molti nati sotto questo segno potrebbero essere contrariati dal proprio stile di vita e ritrovarsi contro una imposizione”, ha detto l’esperto.

Pesci, cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox?

Per i Pesci, secondo l’oroscopo Paolo Fox, il futuro è roseo. “Questa giornata è ricca di intuizioni, quasi sempre vincenti. Ci si avvicina ad un 2022 importante in cui Giove sarà nel segno. Nelle coppie in crisi, se ci sono stati momenti di grandi difficoltà ma non di rottura definitiva, si potrà recuperare. È un grande cielo per i nuovi amori e per i nuovi progetti di lavoro, già a partire da gennaio. Cerca di non idealizzare però l’amore, altrimenti non concluderai qualcosa di buono. Le illusioni vanno messe da parte: chi è realista avrà molto di più”.

