Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 novembre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: cielo…

Inizia il weekend con l’Oroscopo di Paolo Fox. Il cielo del Leone è un po’ polemico nonostante ci sia una bella Luna sabato e domenica. Per la Vergine c’è una bella energia anche a livello mentale: la prima parte di novembre è attiva mentre la seconda riflessiva. Per la Bilancia, basta con le tensioni legate al passato: bisogna guardare avanti ma anche fare attenzione ad alcuni segni. Lo Scorpione vivrà giorni in cui ha voglia di fare nuove esperienze.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, il cielo

Leone, questo è un cielo un po’ polemico. In questi giorni ti potrebbe capitare di essere oggetto di un’osservazione o di una polemica, soprattutto ora che siamo nell’era social e che le polemiche sono all’ordine del giorno. Comunque abbiamo una buona Luna sabato e domenica, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Farsi scivolare le cose addosso non è facile, però ci si può provare, soprattutto se c’è stata un’amarezza sul lavoro.

Vergine, l’Oroscopo di Paolo Fox dice che questo cielo vi porta una bella energia anche a livello mentale. Fino a mercoledì 16 organizzatevi al meglio! Nella settimana che partirà dal 21 novembre in molti dovranno fare delle cose particolari: c’è chi affronterà un percorso di lavoro più complesso, c’è chi invece ha pensato di mettere a posto un vecchio contenzioso oppure inizierà a fare delle cure che gli servono. La prima parte di novembre è attiva, la seconda sarà riflessiva. Questo sarà un fine settimana che partirà un po’ confuso, ma migliorerà.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, il weekend…

Bilancia, non bisogna tornare a vecchie tensioni legate al passato. Sabato e domenica questa Luna in opposizione potrebbe riportare delle preoccupazioni che non solo andrebbero diminuite, ma addirittura annullate. Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: prudenza con Ariete, Cancro e Capricorno. Questi sono segni che, in questo momento, per varie ragioni, sono un po’ lontani.

Scorpione, è un cielo di esperienze. C’è chi vuole fare un viaggio per esplorare nuovi orizzonti e nuovi mondi, e chi semplicemente si accontenterà di qualcosa di vicino a sé per provare nuove emozioni, come un libro. Qualcuno potrebbe infatti avvicinarsi alla psicologia o ai misteri, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: lo Scorpione è molto attratto da tutto ciò che non si vede ed è un po’ esoterico. La crescita aiuterà a dare anche maggiore serenità all’amore: molto interessanti, fra l’altro, le proposte che arrivano adesso.











