Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 novembre 2022/ Pianeti di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Inizia un venerdì importante con l’Oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete sta riemergendo ma vivrà un fine settimana particolare. Questo segno ha un cielo che comunque permette di aggiungere vigore. Per il Toro sono vari i pianeti in opposizione dunque non è un momento facile. I Gemelli vivono un po’ di stanchezza ma saranno e domenica saranno giornate migliori. Per il Cancro, c’è maggiore attività in questi giorni: chi ha un problema di salute dovrà però non esagerare.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete e Toro, il fine settimana sarà…

Ariete, sarà un fine settimana particolare ma questo è un segno che sta riemergendo. Molti potrebbero anche dover ancora pagare lo scotto di ciò che è stato sbagliato o è andato male fra il 2020 e il 2022 ma l’importante è sempre ripartire. I più fortunati hanno già un progetto in essere, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Inoltre, sabato e domenica la Luna sarà nel segno. Questo cielo permette di aggiungere vigore a una forza che già l’Ariete possiede naturalmente.

Toro, Venere, Mercurio e Sole sono in opposizione. Dunque questo non è un momento molto facile. Potrebbero esserci delle situazioni da chiarire con un ex oppure sul lavoro, dove qualcosa non è andato bene, magari semplicemente per un calo fisico: le prime tre giornate di novembre sono state un po’ più nervose, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo weekend meglio riposarsi e rimandare ogni discussione alla seconda parte del mese.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli e Cancro, stanchezza e…

Gemelli, c’è un po’ di stanchezza che in questa giornata di venerdì si fa sentire. È probabile che anche giovedì ci siano state delle divergenze. Quelli che vogliono attivare una rivalsa o prendersela con qualcuno dovrebbero riflettere bene, soprattutto se ci sono da avviare vertenze o questioni legali. Entro la fine del mese, è meglio consultarsi con un esperto. In questo periodo c’è una forte agitazione, causata da Marte nel segno, ma non sempre bisogna dare spazio all’impulsività. In amore, i rapporti che hanno avuto dei problemi nel passato vanno gestiti bene, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Sabato e domenica saranno giornate migliori.

Cancro, dovresti parlare oggi, se c’è qualcosa che non va. Siamo aiutati da Sole, Mercurio e Venere, nonché Giove che, seppur in transito retrogrado, che un po’ di energia la porta. I nati Cancro saranno più attivi in questi giorni, anche quelli che nonostante un blocco fisico, avranno un risultato in più. Molti anche quelli che saranno ammirati. Se hai passato una prima parte di ottobre in maniera pesante, rimanendo anche male, adesso qualcosa si muove. Sabato e domenica, però, attenzione alla forma, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox! Soprattutto chi ha un problema deve cercare di seguire tutte le prescrizioni ed evitare di strafare.













