Oroscopo Paolo Fox oggi, 4 novembre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Un venerdì di emozioni per i 12 segni zodiacali, come ci dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario ha Marte e Giove dissonanti e sta vivendo un calo energetico: forse è meglio riposarsi un po’, così come dovrebbero fare i Capricorno, dedicando il weekend al relax. Per l’Acquario il cielo parla di recupero: l’amore va vissuto però un po’ più serenamente. I Pesci hanno grandi qualità e adesso in amore ci si può anche concedere un’emozione part-time.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, relax?

Sagittario, avere Marte e Giove dissonanti indica una certa confusione oppure la possibilità, in questo momento, di non arrivare al livello che si desidererebbe. Forse c’è un blocco fisico o magari ci sono stati dei momenti di indecisione. Quanti Sagittario a settembre hanno pensato di mollare tutto e andarsene? Venerdì è una giornata interessante a metà, perché c’è un calo energetico che si notava già giovedì, mentre sabato e domenica le stelle sono più complici, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, i fine settimana dovrebbero essere dedicati al relax, visto che ti stai dando molto da fare durante la settimana. Ci sono persone che vogliono realizzare qualcosa di importante nel 2023. Questo segno è governato da Saturno: un pianeta che rappresenta la fermezza, la fierezza e la roccia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Meglio però accompagnarsi alle persone giuste e sabato e domenica non eccedere nelle discussioni.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il cielo

Acquario, questo è un cielo in recupero. L’amore in questi giorni va vissuto con complicità, senza morbosità, senza gelosie, altrimenti si rischia di discutere. C’è comunque qualche polemica, con un collega o semplicemente con un amico, potrebbe essere già arrivata nei primi tre giorni di novembre e quindi venerdì meglio dedicarsi un po’ al relax. In amore non ci sono grandi conquiste, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ma la seconda parte del mese sarà migliore.

Pesci, sono in grande evidenza le vostre qualità: la dolcezza, la capacità di assistere le persone che amate, la capacità di amare. In questo weekend abbiamo delle stelle complici e in amore l’Oroscopo di Paolo Fox spera che non ci siano trambusti. Quelli che sono delusi potrebbero magari concedersi un’emozione part-time: l’importante è stare bene e alcuni hanno riscoperto il valore del “carpe diem”. Luna nel segno che oggi regala parecchie intuizioni.











