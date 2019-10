Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 4 ottobre 2019: Toro, Scorpione, Gemelli, Bilancia

Oroscopo di oggi venerdì 4 ottobre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, 4 ottobre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta e quotidiana rubrica Latte e Stelle ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. L’Ariete deve essere prudente per evitare degli scontri che potrebbero portare a situazioni complicate. Il Toro sta crescendo e potrebbe vivere un periodo di grande soddisfazione nelle prossime settimane. I Gemelli sono decisamente forti e avranno la possibilità di vivere una situazione di buona crescita. Il Leone è stato premiato per quanto riguarda i sentimenti. La Vergine si troverà a vivere un venerdì con grande energia e una luce importante. Anche la Bilancia sorride grazie a una crescita anche dal punto di vista dei sentimenti. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete in questo fine settimana dovrebbe essere prudente. Il Toro ha un fine settimana in crescendo e si recupera, sabato e domenica sono le giornate migliori. Con Capricorno, Cancro e Vergine contatti interessanti. 2020 di grande sforzo e sfarzo. Se le imprese valgono la spesa non bisogna tirarsi mai indietro, potrebbero riguardare anche la casa. I Gemelli sono forti ma dall’anno scorso hanno un Giove contro che andrà via il 2 dicembre. Possibile recuperare un progetto. Chi lavora come dipendente non ha cambiamenti evidenti. Il Cancro deve approfittare di questo venerdì se deve parlare di cose importanti perché sabato e domenica forse si getterà la spugna. Si è riusciti a mantenere il tutto anche con Saturno contrario. Se c’è un partner che non risponde alle proprie richieste deve parlare in modo più intimo dei problemi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha sentimenti premiati, se si vogliono rivelare i sentimenti si può farlo. Si è generosi con le persone che si amano. Si diventa vendicativi quando capite di essere stati ingannati. La Vergine ha un venerdì che porta alla luce energie. Stasera e anche sabato e domenica c’è possibilità di recuperare discorsi d’amore. Ci vuole energia e positività. Gli uomini del segno sono attenti alle vicende del lavoro. La Bilancia ha una giornata che parte bene ma poi qualche fastidio c’è sempre. Attenzione nei rapporti sentimentali. Il problema è che Saturno dissonante porta tutto sulle proprie spalle. In amore se qualcosa non va pare che qualcuno dia la colpa di tutto. Lo Scorpione deve puntare sulle grandi soluzioni con Venere che si avvicina. Se si avvicina questa parte di ottobre alla prima parte di agosto c’è una differenza incredibile perché in agosto si era svogliati.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un fine settimana con un’emozione in più. Il Capricorno fa una scelta di lavoro che non è sbagliata, si cade in piedi. L’amore torna protagonista, dal giorno 8 ancora di più. Ottobre è importante e molto produttivo. L’Acquario ha un oroscopo migliore. Sole, Mercurio e Venere sono interessanti. Saturno è organizzatore e presto viene a trovare. Tensione in amore. I Pesci hanno una giornata pesante, forte stanchezza da colmare. Da un punto di vista psico-fisico si è pensierosi. Il periodo è a favore, non bisogna fare le ore piccole stasera e non mettersi mai contro le persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA