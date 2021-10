Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2021/ Ariete, Sagittario e Leone: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox torna oggi, per il suo appuntamento quotidiano con le previsioni per coloro che sono appassionati di astrologia. In questa sede, però, ci concentreremo sulle indicazioni che riguardano i segni di Fuoco, che l’astrologo ha fornito tramite la consueta rubrica su Radio Latte e Miele. Dunque, se non vedete l’ora di scoprire cosa devono aspettarsi i nati Ariete, Sagittario e Leone nella giornata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, non dovete fare altro che procedere con la lettura…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox si apre, per quanto riguarda questo approfondimento sui segni di fuoco, con le previsioni per il segno dell’Ariete. “L’attuale situazione è di grande riflessione sulle vostre azioni. Non arrabbiatevi se qualcosa non va nel verso giusto e non riuscite subito ad ottenere i risultati sperati. Nella classifica generale siete comunque a metà, grazie alla vostra capacità di muovervi comunque adeguatamente in una situazione così confusa”.

Ora è arrivato il momento di scoprire quali sono le indicazioni dell’oroscopo Paolo Fox per chi è nato sotto il segno del Sagittario. Il cielo di questo lunedì è positivo per il recupero nei rapporti interpersonali. Sul posto di lavoro potreste aver risentito di qualche maltrattamento o di una situazione poco chiara, in questa settimana però avrete modo di recuperare il terreno perduto.

Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Infine, il segno del Leone: ecco le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che completano il focus sui segni di Fuoco. Questo lunedì si prospetta abbastanza interessante, così come la settimana in generale. La classifica vi vede in terza posizione, nonostante siate reduci da diversi cambiamenti in ambito lavorativo e non solo. Approfittate della situazione per rinnovarvi, anche dal punto di vista del look. Attenzione a non circondarvi di persone agitate, avete bisogno di tranquillità per rendere al meglio.

