Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni tornano quest’oggi, lunedì 4 ottobre 2021, per tener compagnia a tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus ci occuperemo dei segni d’Acqua, grazie alle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo consueto intervento sulle frequenze dell’emittente Radio Latte e Miele. Nello specifico, che cosa prevedono le stelle per i nati Cancro, Scorpione e Pesci per la giornata odierna? Se siete a caccia di questa risposta, allora siete nel posto giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 ottobre 2021/ Ariete, Sagittario e Leone: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Cancro e Scorpione?

Apriamo l’approfondimento relativo ai segni d’Acqua con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: “Le prossime saranno giornate di attesa, in particolare verso la seconda parte di ottobre per avere buone novità in ambito lavorativo. I pianeti nel vostro segno creano un po’ di squilibrio in ambito familiare ed economico, l’importante è saper andare oltre gli ostacoli che potreste incontrare. Attenzione a non riflettere troppo su questioni che riguardano il passato”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

Quali sono le indicazioni per coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione? Qualche turbamento di troppo potrebbe rovinare questo lunedì e i prossimi giorni. Alcuni impegni saranno da rimandare e fate attenzione ad evitare relazioni troppo instabili e particolari. Cercate di non farvi coinvolgere troppo da ansie immotivate. In ambito lavorativo alcuni cambiamenti potrebbero compiersi, per qualcuno non proprio come avrebbe voluto. In amore si prospettano novità importanti per i cuori più avventurosi.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Completiamo l’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni d’Acqua con le previsioni per i Pesci. “La settimana sarà all’insegna del desiderio di evasione. Spesso vi rifugiate nella fantasia quando la realtà è troppo pesante. Attenzione a qualche squilibrio in ambito lavorativo, alcune polemiche e ritardi potrebbero generare dubbi e agitazione. Oggi e domani cercate di non agitarvi e di fare le cose con la giusta serenità”.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2021/ Toro, Capricorno e Vergine: le previsioni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA