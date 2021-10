Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2021/ Gemelli, Bilancia e Acquario: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox ci aiutano a cominciare questa nuova settimana, nella speranza di riuscire a farlo nel migliore dei modi. Utili saranno appunto le previsioni e indicazioni che il celebre astrologo ha fornito tramite il consueto appuntamento con la rubrica su Radio Latte e Miele. I riflettori sono ora puntati sui segni di Aria. Cosa devono aspettarsi Gemelli, Bilancia e Acquario per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021? Di seguito le fresche indicazioni…

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli e Bilancia le previsioni del giorno

Apriamo subito le “danze” con le indicazioni fornite dall’oroscopo Paolo Fox per i Gemelli. La settimana che sta per iniziare potrebbe essere sottotono. Se vi siete affaticati troppo ho avete perso tempo dietro qualcosa che non vi piace allora potreste incontrare qualche difficoltà. Alcuni impedimenti in ambito lavorativo potreste trovare qualche ostacolo, in particolare a causa di qualche persona che potrebbe infastidirvi con discussioni. In ogni caso la posizione positiva di Giove e Saturno vi permetterà di superare al meglio il periodo.

Passiamo alle previsioni che l’astrologo ha indirizzato a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. I prossimi giorni potrebbero essere abbastanza importanti. Se avete commesso qualche errore i pianeti attuali potranno darvi le giuste illuminazioni. Avrete l’occasione di dimostrare il vostro valore, anche se dovessero mancare le giuste energie. Siete al primo posto in classifica proprio perché è il momento di ottenere la giusta rivalsa. Cambiamenti e confronto con il passato saranno nodi che dovrete sciogliere con la giusta attenzione.

Acquario, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

L’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox che riguarda i segni d’Aria si chiude con le previsioni per l’Acquario. Questa settimana qualche soddisfazione importante potrebbe arrivare. Le buone realizzazioni sono supportate da Giove e Saturno, potrete così affrontare problemi importanti che riguardano la casa e la famiglia. Il ritorno di Venere a partire dal 7 ottobre agevolerà rapporti più sereni.

