Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2021/ Toro, Capricorno e Vergine: le previsioni…

Questo primo lunedì del mese di ottobre si apre con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox destinate a tutti gli amanti dell’astrologia. Che giornata sarà per i segni di Terra? Ci occuperemo proprio di loro in questo approfondimento, tramite ovviamente le indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. E allora cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Capricorno e Vergine per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021? Siamo pronti a scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox per i segni di Terra si apre con le previsioni per i Toro. Le stelle sono favorevoli, in attesa del 7 ottobre che segnerà un netto miglioramento. Se volete superare agevolmente qualche problema mostratevi più disponibili, in particolare nel rapporto con il partner. A partire da novembre avrete Venere in posizione favorevole, approfittatene per aprirvi all’amore in maniera completa e libera.

La nostra attenzione si sposta ora sulle previsioni per i nati sotto il segno del Capricorno. In questo periodo cercate di ridare la giusta importanza ai sentimenti. Dal prossimo mese sarà nel segno Venere, per il mese di ottobre quindi cercate di lavorare in questa direzione. Costruite le basi solide su cui poggiare nuovi rapporti e nuovi orizzonti, l’importante è mettere la giusta forza in ogni singola azione e decisione.

Vergine, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

E’ il segno della Vergine a completare l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox riguardante i segni di Terra. La settimana appena trascorsa non è stata delle migliori, sopratutto dal punto di vista psicofisico. I prossimi giorni invece segneranno una inversione di marcia. Cercate di circondarvi di persone positive, avete bisogno del confronto per riuscire a trovare il giusto equilibrio.

