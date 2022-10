Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: le previsioni

Le previsioni per la giornata di martedì 4 ottobre 2022, l’Oroscopo Paolo Fox si concentra nell’appuntamento quotidiano sulle frequenze di Radio LatteMiele sui segni di Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sul Cancro

Cancro: Ultimamente la tensione è alta e c’è dentro di te un certo senso di insoddisfazione da una parte e di soddisfazione dall’altra. Soddisfazione perché stai facendo delle cose importanti e insoddisfazione perché non stanno avendo il risalto che tu vorresti o i risultati che desideri. I cuori solitari devono fare i conti con una Venere un po’ strana, per cui non vi dico di lanciarvi nell’amore, ma certamente cambiate delle dinamiche, specialmente per quanto riguarda gli incontri. Spesso i nati cancro pensano che più soffrono e più si innamorano: può anche essere vero che quando siamo lontani da una persona stiamo male, però non esageriamo, perché l’amore è gratifica, emozione, rispetto e dolcezza. Guardando le stelle del 2023, anticipo che da marzo ci saranno grandi novità.

Cosa devono attendersi Leone e Vergine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Leone: Sono molte le persone che ti guardano e questo ti piace, perché sei al centro dell’attenzione. Contratti in bilico o accordi in sospeso? Riparlane nella seconda metà di questa settimana e poi, visto che Venere è intrigante, lasciati andare all’amore. Questo è stato e sarà ancora un anno importante per chi vuole sposarsi, convivere e mettere in chiaro una relazione. È anche evidente che chi vuole investire nei sentimenti dovrà allargare il giro di conoscenze, perché ora Venere è favorevole. Il Leone non si accontenta facilmente, ma attenzione a non cercare la perfezione, perché non è di questo mondo.

Orosocpo Paolo Fox, Vergine: È una giornata un po’ offuscata da tanti pensieri. Tu sei sempre pronto all’azione, vuoi metterti in gioco e vuoi lavorare bene, ma quando attorno hai delle persone di cui non sei del tutto convinto, allora le cose si complicano. Non sei convinto di certi atteggiamenti, pensi che qualcuno davanti ti sorrida e poi dietro le spalle chissà cosa dice di te: ti piacciono le persone chiare e positive, mentre adesso devi continuamente scendere a compromessi. Ottobre è il mese che consente, a tutti coloro che vogliono fare una scelta d’amore, di emozionarsi.

