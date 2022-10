Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: martedì

Su Radio LatteMiele arriva l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo giunti a martedì 4 ottobre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: previsioni per il Capricorno

Capricorno: La fortuna del Capricorno è la perseveranza, la determinazione, ma soprattutto la pazienza. È vero che quando perde le staffe è meglio scappare, però prima che si arrabbi definitivamente, ci vuole tempo. La cosa che mi piace in questo cielo è la tua risolutezza: tu hai in mente un progetto e lo vuoi realizzare. “Con me o contro di me” sarà il tuo motto per i prossimi mesi. Bisognerà combattere per eliminare una certa tensione provocata da Venere contraria: questo può indicare il fatto che, in questo momento, le questioni di lavoro prendono il sopravvento sul resto.

Acquario e Pesci, che martedì sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Acquario: Oggi la Luna è nel segno e c’è un po’ di elettricità: devi fare tante cose e tutte di corsa! Un po’ ti riduci all’ultimo, un po’ ci sono imprevisti, cerca di stare tranquillo! Per esempio, arrivare a fare una fila e poi scoprire che il computer non funziona, c’è un blocco nelle comunicazioni: queste sono stupidaggini, ma sono pesanti quando uno è di corsa. Bisogna stare un po’ attenti alle questioni economiche. Giove e Venere sono favorevoli all’amore.

Oroscopo Paolo fox, Pesci: Ognuno ha il proprio oroscopo e la propria vita, ma questo è un cielo di recupero per tutti: chi ha vissuto un amore difficile deve dimenticarlo ed è il momento giusto per risvegliare le ambizioni. La grande mole di nervosismo caricata a settembre forse è un po’ difficile da gestire. Questo è un martedì in cui consiglio di non agitare troppo le acque, ma di iniziare a pensare a ciò che di bello riserverà il futuro. Ogni tanto, dovrai cercare di essere più tollerante con chi ti sta intorno.

