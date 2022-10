Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2022/ Cosa attende Ariete, Toro e Gemelli

Arriva il martedì e su Radio LatteMiele è puntuale l’appuntamento dell’Oroscopo Paolo Fox: siamo arrivati a martedì 4 ottobre 2022, ecco tutto quello che c’è da sapere su Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Qualche pensiero c’è, inutile nasconderlo, ma potrebbero anche essere pensieri positivi. Per esempio, se hai un grande progetto in mente, se devi dimostrare a tutti quanto vali, se c’è un esame da superare, Giove protegge le tue azioni. Un certo senso di rivalsa, nei confronti di qualcuno che ha cercato di bloccarti, c’è, ma tu devi andare oltre, soprattutto se negli ultimi anni hai perso dei soldi o magari hai creduto a una persona che non è stata affidabile. Questo cielo così rigoroso comporta una rivincita. In amore attenzione: è arrivata una Venere un po’ strana, quindi nelle coppie in cui già si registrava qualche incomprensione, potrebbe essere nato un momento di disagio o addirittura di lite, in certi casi.

La giornata di Toro e Gemelli secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox, Toro: Nella serata, piccolo calo fisico, ma qui abbiamo una stagione di grande impegno e quindi è normale che ogni tanto ci siano delle preoccupazioni. Se un legame non funziona, già dall’estate è in corso un cambiamento e in generale, come ho spiegato diverse volte, questo è un anno decisivo per fare scelte importanti: “stai con me o te ne vai”, “legalizziamo questa unione oppure stop”, ma in realtà quello che interessa adesso il Toro è risolvere questioni di lavoro e andare avanti con nuovi progetti. Devi cercare di ritrovare un po’ di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox, Gemelli: Una situazione astrologica molto interessante oggi: abbiamo Luna, Marte e Venere tutti favorevoli. Avere pianeti a favore è naturalmente importante, poi però dobbiamo rimboccarci le maniche. Non serve leggere l’oroscopo se poi non abbiamo voglia di fare, ma chi vuole mettersi in gioco e innamorarsi deve muoversi adesso! Sono le coincidenze che spesso contano nella vita, ma per vivere delle opportunità bisogna mostrarsi. Lo sforzo che chiede questo periodo è quello di considerare gli altri non come specchio delle proprie emozioni, ma come spettatori dei tuoi progetti.

