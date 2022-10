Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 ottobre 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia, Scorpione e Sagittario: i segni zodiacali passati ai raggi X dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 4 ottobre 2022 nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele.

Cosa si aspetta la Bilancia secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Bilancia: Siamo partiti un po’ male: maggio, giugno e luglio li ricordiamo come tra i mesi più pesanti anche a livello fisico, tanto che qualcuno è anche stato male e ha dovuto curarsi. Adesso rimane Giove opposto, quindi qualche complicazione c’è, ma abbiamo una Luna buona, Marte interessante e venere intrigante: dovresti quindi farti i complimenti per come hai superato questi ultimi mesi e poi, considerando il fatto che ci saranno anche delle buone novità nell’immediato futuro, penso che tu possa essere soddisfatto. Se non altro, in questo momento, hai voglia di amare.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Scorpione e Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, Scorpione: Questa giornata parte con un dubbio e poca chiarezza: se c’è qualcuno che vi fa arrabbiare, oggi tenetelo lontano. Sapete come siete fatti: quando vi arrabbiate, dite qualcosa in più, in maniera anche sanguigna e volitiva, e poi vi pentite e ritenete di aver sbagliato. Rapporti importanti, anche se un po’ particolari. Per esempio, le persone che hanno vissuto una separazione, ora si possono concedere amori part-time oppure infatuazioni passeggere, anche nei confronti di persone di età diverse. Lo Scorpione ora ha voglia di apprendere cose nuove.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario: Certo che nell’avventura tu ti trovi bene! Quando si tratta di esplorare emozioni, lavori, progetti di un certo tipo, sei a tuo agio. Ultimamente però alcune strade si sono chiuse e comunque devi immaginare di fare qualcosa di diverso o se non altro programmare qualcosa di nuovo, a partire dall’autunno in corso, ma anche dopo, dal 2023. Giove è favorevole, quindi anche se sono rimaste in piedi delle perplessità, alla fine saranno superate. Con un po’ di fortuna e saggezza, si andrà lontano: Giove in buon aspetto rappresenta le occasioni e la determinazione non ti manca, quindi, anche se c’è un po’ di confusione, si andrà avanti bene.

