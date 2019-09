OROSCOPO PAOLO FOX, OGGI 4 SETTEMBRE/ Segni previsioni Branko: Gemelli Cancro Venere

I segni di Aria per l’oroscopo di Branko

Grazie all’oroscopo di Branko possiamo dare uno sguardo ora ai segni d’aria. I Gemelli che le stelle siano buone o che siano contrarie non fermeranno in ogni caso la propria attività mentale. Non è facile fare una distinzione logica tra tutte le opportunità a disposizione. Non si sa neppure chi siano i personaggi che fanno antipatia nel contesto professionale. Il vero miracolo di oggi è una Luna in Scorpione molto appassionata. Interessante lo spunto di Paolo Fox che sottolinea come Giove sia in opposizione. La Bilancia innamorata brucia letteralmente di desiderio ed è facile capirlo. Allora non bisogna nascondere la propria passione perché ora sta prendendo sempre di più. Bisogna cercare di sentire come va l’autunno in anticipo. Si sentono i profumi che ci sono nell’aria. La Venere oggi canta e Saturno invece capisce che si è davvero ossessionati dal successo. Bisogna stare solo attenti a non farsi troppi avversari. Paolo Fox sottolinea come si cerca sempre di mettere tutti d’accordo. L’Acquario spesso viene considerato un idealista ma la verità è che quello che più contraddistingue è un assoluto senso per gli affari. Quanti personaggi di grande livello nell’ambito della finanza sono Acquario? Moltissimi. Questo forse è perché Urano governa. Le stelle fanno luce sulle proprie qualità. Bisogna iniziare da domani con una Luna molto pesante nell’ambito della salute. Paolo Fox aggiunge come si stiano cercando delle grandi emozioni.

Branko, l’oroscopo di oggi 4 settembre: i segni di Acqua

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Branko con i segni d’acqua. Il Cancro affronta un cambiamento positivo in ambito lavorativo, ci sono tante discussioni professionali che porteranno varie soluzioni. Le collaborazioni in ogni caso sono fonti di problemi. Le decisioni che si prendono durante la fine del periodo estivo verranno sottoposte ad un analisi fino a fine autunno. La Luna porta tanto amore e Nettuno aumenta la fantasia erotica. Invece Paolo Fox parla di stelle molto particolari. Lo Scorpione ha uno dei cieli più belli in questa giornata. La Luna nel segno in ogni caso rimane imbattibile e invincibile nell’ambito del lavoro ma anche degli affari e della carriera. Ci sono aspetti positivi in Sole con tre pianeti che ora si trovano in Vergine, un pianeta in Pesci e due nel segno del Capricorno. Urano ora è in opposizione e vi dà un po’ di problemi nelle collaborazione. Forse ora si butterà all’aria un rapporto ma tutto è fatto per il proprio bene. Per Paolo Fox quelle di oggi saranno buone intuizioni. I Pesci devono essere davvero prudenti nel bere e nel mangiare. L’organismo è delicato e si deve stare attenti alle sostanze tossiche. La professione è ancora in un momento di pressione a causa di pianeti in Vergine. La Luna nella giornata di domani in ogni caso cambierà. Oggi però dà tutto il suo massimo in amore. Paolo Fox specifica come il segno non sia molto soddisfatto dell’andamento delle cose.

I segni di Fuoco: l’oroscopo di oggi di Branko

Diamo uno sguardo ai segni di fuoco per l’oroscopo di Branko. L’Ariete inizia questa giornata di festa per le stelle con la Luna in Scorpione che poi culminerà nel corso di questo venerdì con il primo quarto di Luna. Adesso si scoprirà se tutte le premesse avranno continuità oppure no. Il pianeta Giove dice di sì, altrimenti le battaglie che si stanno conducendo per il successo verranno riprese lunedì prossimo. C’è un buon Mercurio investitore fino al 14 del mese e questi saranno giorni clou per farsi promettere da qualcuno il matrimonio. Con il lavoro ci saranno cambiamenti. Paolo Fox parla di giornata interessante. Il Leone ha una terra particolare, la Sicilia, ma anche altri luoghi in Francia si presentano affini. A Palermo ci sarà una grande festa, si potrà sentire la gioia dell’amore e del successo. Paolo Fox sottolinea come questi saranno due mesi di forza. Il Sagittario una volta forse ricorderà gli alberghetti semplici a gestione solo famigliare. Oggi invece vanno molto di moda i bed and breakfast. Bisogna cercare di perdersi un po’, la pigrizia a volte aiuta e mostra tante cose da prospettive differenti. La vita cambierà quando inizia il primo quarto. Paolo Fox aggiunge come il cielo sia davvero confuso.

Oroscopo Branko, le previsioni sui segni di Terra

Voltiamo pagina sui segni di terra per l’oroscopo di Branko. Il Toro oggi si può dire che non stia tanto bene, non tanto fisicamente quanto a livello interiore, perché il mal di testa si unisce a una certa agitazione. In ogni caso questa inquietudine si presenta solamente quando ci si sente molto forti sul lavoro. Bisogna cercare ora di far passare indenne questa Luna nello Scorpione che sarà molto pesante sulla famiglia e che renderà le mogli dei Toro infastidite verso gli uomini del segno. Paolo Fox parla di un segno molto forte. La Vergine in questa fase non deve lamentarsi affatto se ha doveri o impegni. Forse si è incontentabili, oggi però ci saranno tutte le occasioni per lavorare e andare avanti. C’è un aspetto che tocca la salute. Venere si trova in opposizione al pianeta Nettuno. La Luna nello Scorpione suggerisce ora che ci si deve godere l’amore. Paolo Fox specifica come sarà una settimana interessante per i viaggi. Il Capricorno ha una giornata bella oggi, da un certo punto di vista si vuole in questo momento parlare molto d’amore, forse è la Venere che si trova con un Plutone e un Nettuno che simboleggiano la passione. Gli amori nascono sotto questo cielo e la Luna sarà nello Scorpione. Qualche umano si trova contro e tuttavia forse è storia di tutti. Ci sarà tanto successo e buoni affari. Per Paolo Fox questo fine settimana vede la Luna protagonista nel segno.

I segni del Lavoro di Paolo Fox: oggi oroscopo

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. Molti tra i Gemelli sono gratificati, questo per esempio per quelli che hanno gli affari che vanno a gonfie vele ma che devono spendere di più per farsi aiutare. Altri che sono ancora dipendenti in questi ultimi mesi e settimane hanno vissuto un problema e qualche taglio. Per il Capricorno novità nel lavoro, dove nonostante non si voglia che le cose cambino in ogni caso potranno cambiare. Sicuramente però se si fa una scelta in questo senso sarà il momento molto presto di raggiungere risultati con personalità e grande voglia di raggiungere risultati. Staremo a vedere quello che accadrà, ma di certo una proposta importante imporrà forse di tagliare i ponti con un passato che fin troppe volte sembra star stretto.

Oroscopo Paolo Fox: i segni dell’Amore

Ora è il momento di soffermarci sul campo dell’amore per quanto riguarda l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete non deve dimenticare che ci sono ancora situazioni che vanno proprio testate ora. Però in questo momento si è più stimolati a fare e molto più divertiti, si spera infatti che nelle prossime giornate il segno sia in grado di recuperare i sentimenti. Nelle coppie di vecchia data ma anche in quelle di lunga data rimane una certa lontananza fisica ma anche morale. Se quella che il Gemelli vive è una coppia forte non ci sono problemi, ultimamente la tensione accumulata si riversa nelle relazioni. Nell’amore per la Bilancia questo è solo parzialmente vero, nella professione invece comporta molti disagi anche per chi è stato chiamato da poco a portare avanti un progetto. Potrebbe anche essere un problema avere rapporti con un Cancro o un Ariete. Il Pesci si sente più soli anche se ora c’è un convivente. Momenti di leggero disagio nella coppia, qualcuno forse ha tradito o forse si è stati traditi. C’è chi ha voluto accentuare qualcosa che non va bene. A volte si è pronti a volere che il partner si allontani. Bisogna cercare così di far creare problemi alla storia perché è il segno stesso a volerlo allontanare. Attenzione anche nelle storie che funzionano. Guadagni in meno o necessità delle precauzioni. In autunno si torna in vantaggio. Il periodo non è fertile.

I segni al Top: oroscopo 4 settembre

Diamo uno sguardo ai segni al top dell’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro è ancora molto forte, ma lo sarà sempre di più nei prossimi mesi visto che Urano, in transito nel segno già da mesi, porta la necessità di rimettersi in gioco e rivalutare anche le ambizioni. Fortunatamente non mancano anche le combinazioni fortunate, se qualcosa non va per il verso giusto questo significa che si deve cambiare strada o fermarsi. Lo Scorpione può contare oggi su buone intuizioni, eppure continua a scalpitare con Urano opposto da molti mesi. Il pianeta invita a cambiare. Non sempre ci sono le stesse persone. Si devono saper cogliere quelle strade che portano a risposte e che fin troppe volte hanno creato dubbi e incertezze. E’ un momento interessante, ma attenzione a fare le cose di fretta perché si finisce sempre e comunque per sbagliare. Chi ha pazienza invece riuscirà a coronare i suoi sogni.

Oroscopo oggi giovedì 4 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per oggi, mercoledì 4 settembre 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere quanto raccontato segno per segno. Sarà una giornata molto interessante per l’Ariete che si preparerà a due giornate molto intense. Il Toro è tra i segni più forti in questo momento e lo sarà sempre di più nei prossimi mesi grazie ad Urano. I Gemelli si troveranno con Giove in opposizione e quindi ancora una volta in forte difficoltà. Per il Cancro quelle di oggi sono stelle particolari e che possono creare preoccupazione. Il Leone si porterà avanti due mesi di grande forza e che sorrideranno e non poco. La Vergine sta per affrontare una settimana di viaggi e contatti davvero molto interessanti. La Bilancia è pronta a mettere tutti d’accordo in un momento storico in cui si sente forte delle decisioni prese e di quelle che prenderà. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’oroscopo di Paolo Fox andiamo a leggere quanto detto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. L’Ariete ha un mercoledì interessante che sarà il preludio delle prossime due, il giovedì e il venerdì, che potranno dare qualcosa in più. Non tutti i progetti in partenza da settembre scorreranno subito fluidi e saranno da rivedere. Di solito il Toro è conservatore e ora ci si rende però conto che ha diritto di prendersi i propri spazi sia in amore che in generale con la vita privata. I Gemelli con Giove che si trova in opposizione sono ancora sotto spese. La prima parte del mese di settembre non è proprio un granché ma la seconda sarà senz’altro migliore. Il Cancro oggi ha stelle molto particolari e si sente molto stanco in quanto la sua vera attività è proprio mettere sempre tutti d’accordo e non è facile. La crescita in ogni caso non si ferma ma va a rilento. Un sentimento è in grado di salvarsi da un fase di disagio che vive proprio ora nella vita professionale.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ora è il momento per l’oroscopo di Paolo Fox di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Il Sagittario ha un cielo molto confuso, è la prima volta che si deve chiedere di fermarvi. La seconda parte di settembre però dà maggiori risposte. C’è chi tra voi si sente messo da parte e anche chi invece sente di non avere più lo stesso smalto. Cercate di evadere da tutto. Fare sport aiuta a non pensare. Il Capricorno finisce la settimana con la Luna nel segno, inoltre sarà favorito se vuole stare con una persona che ama molto. Sicuramente non è il caso però di recuperare rapporti che sono stati interrotti in passato anche se voi siete un po’ conservatori. Non fate però gli antiquari nell’ambito dei sentimenti. Si spera che abbiate una buona relazione perché l’autunno è forte. L’Acquario sta cercando emozioni diverse e persone originali che non sempre è facile incontrare. Avere una Luna in posizione dissonante procura fastidi e dalla fine di agosto vi state curando. Il mese è stato faticoso e cerca di ascoltare. Se il segno sarà in grado di far emergere le sue esigenze ci saranno miglioramenti. I Pesci non è soddisfatto dell’andamento delle cose, non è però il momento per la rivalsa. Meglio aspettare la seconda parte di settembre quando si potrà anche riprendere con il lavoro. Ora si rimane vittime degli eventi. In amore si è anche subito un distacco.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox è il momento Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha due mesi di molta forza, in particolare saranno ottimi settembre e ottobre ma anche novembre non sarà male. In ogni caso se si vuole dimostrare agli altri quanto si è forti si deve agire in questi tre mesi. Per i più bravi poi è questo il momento del successo. C’è chi ha vinto una sfida e giovedì e venerdì saranno giornate ottimali per i sentimenti. La seconda parte della settimana è ottima. La Vergine vive una settimana interessante per i viaggi e i contatti, da cosa poi nasce cosa. Chi ha un’attività in proprio conta su buone stelle e può cogliere al volo delle iniziative. Ci troviamo ancora in una fase preparatoria e tutto quello che non parte ora ha buone possibilità di partire nel 2020. Il cielo è ottimo per chi vuole avere un figlio. La Bilancia cerca sempre di mettere tutti d’accordo, come il segno del Cancro in lotta con Saturno. Ogni volta che si raggiunge un punto d’equilibrio ci si ritrova a partire da zero. Lo Scorpione dopo un periodo di rabbia si deve fare buon viso a un cattivo gioco. Chi fa la stessa cosa da anni potrebbe cambiare ma non è facile, soprattutto se in questo momento ha bisogno di soldi.



