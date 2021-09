Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: le previsioni

I riflettori si accendono sui segni di Aria, perché le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox svelano anche oggi, sabato 4 settembre 2021, cosa devono aspettarsi per la giornata odierna i nati Acquario, Bilancia e Gemelli. L’astrologo come sempre ha fornito le sue indicazioni sulle frequenze di su Radio Latte e Miele, quindi non vi resta che scoprirle.

Acquario, Bilancia e Gemelli, lavoro e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Cominciamo subito con l’Acquario. Secondo quanto indicato dall’oroscopo Paolo Fox, questo segno è molto nervoso, quindi si consiglia molta attenzione, perché sabato e domenica potrebbero mettere a dura prova la vostra pazienza. Oppure dovrete comunicare delle cose che vi faranno innervosire. Sei un po’ bastian contrario, un po’ agitato. Ora devi fare attenzione anche con i soldi. Invece secondo l’oroscopo Paolo Fox per i Bilancia questo weekend sarà l’occasione per recuperare le energie spese nelle 48 ore precedenti particolarmente ricche di preoccupazioni e di momenti di disagio. Se ci sono stati momenti in cui hai battuto la fiacca e sei stato sotto pressione, cerca di liberartene.

Ora passiamo ai Gemelli, per i quali l’astrologo ha evidenziato che le opportunità portano lontano, perché questo è un cielo che consente a molte persone anche di riorganizzare un lavoro, anche ripartendo da zero con altre persone attorno.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sull’amore per i segni di Aria

Stando all’oroscopo Paolo Fox, i Gemelli in questo weekend ritrovano una buona grinta, poi ci sono Luna e Venere favorevoli. C’è un grande desiderio di amare, un buon ottimismo e il grande desiderio di rimettere in gioco le relazioni. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per quanto riguarda invece la Bilancia, grazie alla chiarezza e il buon senso, supportati da Venere in posizione favorevole e sensualissima, non sono da escludere incontri segnati dalla passione. Infine, l’Acquario a chiudere il focus sui segni di Aria: sono possibili piccoli intralci tra sabato e domenica che riguardano i sentimenti. Quindi, calma e sangue freddo sopratutto con Scorpione e Leone.

