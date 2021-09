Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021/ Capricorno, Toro e Vergine: le previsioni

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si sono occupate anche per oggi dei segni di Terra. Quindi, l’astrologo ha fornito nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele le attese indicazioni che riguardano coloro che sono nati sotto i segni di Capricorno, Toro e Vergine. Indicazioni che riguardano la giornata odierna, sabato 4 settembre 2021. Siete pronti a scoprirle?

Oroscopo Paolo Fox: amore per Toro, Vergine e Capricorno

Il focus sui segni di Terra si apre con il Toro. Bisogna parlare se strettamente necessarie. Le coppie che si vogliono tanto bene non si sono allontanate, ma negli ultimi tempi c’è stata qualche discussione di troppo e vi siete arrabbiati. Secondo l’oroscopo Paolo Fox se uno dei due si sente schiacciato o non si sente tranquillo, prima di rovinare in maniera irreparabile il rapporto, sarebbe giusto rallentare e iniziare a comprendere insieme cosa c’è che non va. Invece la Vergine deve cercare di smettere di pensare a come si fanno determinate cose, al fine di farle al meglio. È giusto guardare ai dettagli, ma bisogna capire anche ad andare al dunque. Quindi anche in amore sarà necessaria maggiore voglia di agire.

Per quanto riguarda i Capricorno, se si è soli o si ha un rapporto logoro, questo cielo inizia a dare cenni di speranza. Inoltre, è importante ricordare che la seconda parte di settembre sarà utile soprattutto a coloro che cercano l’amore. Le stelle non portano sentimenti e passione a domicilio, ma quando il sapore della vita torna forte e appassionato è più facile ricercare l’amore.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sul lavoro?

Arrivano giorni carichi di ottimismo per il Capricorno, a dispetto del nervosismo che ha caratterizzato gli ultimi giorni, questo perché sei audace sopratutto in ambito lavorativo e hai bisogno di fare cose in più. Forse alla Vergine in questi giorni manca un po’ di spensieratezza di carattere pratico, siete troppo pignoli e puntigliosi. Secondo l’oroscopo Paolo Fox nonostante il vostro essere costruttivi e razionali, la troppa attenzione per i particolari potrebbe destabilizzare la vostra tranquillità.

