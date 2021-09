Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Per i nati sotto il segno di Pesci, Scorpione e Cancro questo è il momento della verità grazie all’oroscopo Paolo Fox. Sono infatti disponibili le indicazioni fornite dall’astrologo sulle frequenze di Radio Latte e Miele, quindi tutte le indicazioni per la giornata di oggi, sabato 4 settembre 2021, per i Segni di Acqua. Quindi, non bisogna fare altro che scoprirle…

Oroscopo Paolo Fox, l’amore per i segni di Acqua

Cominciamo con i Pesci il viaggio tra i segni di Acqua dell’oroscopo Paolo Fox. Più vi avvicinate al 10 settembre è meglio, perché Venere comincerà un transito molto positivo. Le persone che hanno vissuto giorni particolarmente pesanti, potrebbero riuscire a recuperare e tirarsi su di morale. Con la forza dell’amore si può ottenere tantissimo. Quelli che si sono separati vivono diversamente questa situazione perché c’è una grande voglia di recupero. Ora tocca ai Scorpione. Saranno giorni di fastidiosa agitazione, forse per te o per il partner, forse uno dei due non sa cosa fare e c’è una scelta in bilico. In amore uno dei due potrebbe trovarsi alle prese con una scelta piuttosto seria da prendere, con alcuni dubbi pesanti. Molto dipenderà dalla vostra forza di volontà e dalla voglia di raggiungere un po’ di tranquillità: l’amore non arriva a domicilio. Ora è importante per chi convive ed è sposato di non alzare troppo il polverone.

Passiamo ai Cancro. Secondo l’oroscopo Paolo Fox in questi giorni l’amore conterà particolarmente, ma bisogna capire fino a che punto avete vissuto a pieno i vostri sentimenti e con serenità. La Luna a favore nella parte centrale della settimana ha favorito la possibilità di vivere emozioni speciali, alcuni contatti sono stati importanti, quindi ora bisogna meditare sulle proprie esigenze più profonde, ora è il momento di dare maggiore importanza all’ascolto delle persone attorno, altrimenti si rischia di pensare cose sbagliate.

Salute e lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione, Cancro e Pesci

Lasciamo stare i sentimenti. Le attività che partono in questo periodo sono importanti per i Pesci anche in vista del prossimo anno, perché tra gennaio e marzo Giove sarà utile. Allora se hai fatto una richiesta, potrebbe arrivare una risposta. Molto dipende da cosa sai fare e dalla tua età, ma sicuramente non c’è più quella situazione di rifiuto letta nel cielo nelle ultime settimane. Secondo l’oroscopo Paolo Fox si avvicina un periodo importante per i Scorpione, perché l’arrivo di Venere in posizione favorevole renderà settembre un mese cruciale per diversi ambiti. Infine, il Cancro: molto bene la vita pratica che torna ad essere importante per la riuscita finale proprio in questo settembre.

