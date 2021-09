Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2021/ Sagittario, Leone e Ariete: le previsioni

Il momento delle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per i segni di Fuoco è arrivato. Questo vuol dire che tocca ai nati sotto i segni di Sagittario, Leone e Ariete scoprire quali sono le indicazioni date dall’astrologo nel corso del consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per la giornata di oggi, sabato 4 settembre 2021.

Segni di Fuoco, Leone e Ariete: previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Cominciamo con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che riguardano il Leone. La Luna nel tuo spazio zodiacale e Venere in posizione positiva, ciò fa ben sperare per un fine settimana proficuo. In particolare, potrebbero essere giorni decisivi in chiave amorosa. Non solo perché c’è la netta sensazione che certe persone ti vogliano bene, ma anche perché i nati sotto questo segno saranno molto più disponili in ambito relazionale. Gli amori non sono mai facili, ogni tanto ci sono dissapori e incertezze, perché un po’ di precarietà fa gola, per cui in questi giorni avrai ancora più voglia di mettere in gioco le tue qualità amatorie. Chi è solo dovrebbe guardarsi attorno.

L’Ariete in questo weekend ritrova quella grinta che sembrava essere mancata nella prima parte della settimana. C’è una bella luna favorevole che permetterà di raggiungere un obbiettivo importante. Sarà comunque rilevante dare la giusta importanza ai ripensamenti, perché fare troppe cose insieme potrebbe causare disagio anche a se stesso. Attenzione alle coppie che stanno attraversando qualche momento di disagio: oggi bisogna stare attenti.

L’oroscopo Paolo Fox: Sagittario, tutto sull’amore

Il Sagittario è in costante ricerca dell’amore, chi non l’ha trovato deve sfruttare l’ausilio offerto dalla posizione ottima di Venere. Secondo l’oroscopo Paolo Fox trattandosi di un segno di fuoco, i Sagittario hanno una sorta di diffidenza nei rapporti sentimentali, ma forse è il momento di controllare l’irritabilità e la poca malleabilità nei rapporti con gli altri, che c’è stata soprattutto tra lunedì e martedì. Non deve restare nella tua vita, anzi devi disfarti di qualche momento negativo.

