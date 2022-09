Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: i progetti

La domenica di oggi, 4 settembre 2022, si apre con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Che giornata sarà quella odierna? Per l’Ariete ci sono indicazioni importanti per quanto riguarda la sfera sentimentale, ma anche avvertimenti di natura economica… Momento di scelte sentimentali per il Toro, alle prese con alcune situazioni da sistemare. E poi c’è il Gemelli, che attraversa una situazione simile, infatti ha dei nodi da sciogliere…

Oroscopo domani 5 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/Amore, lavoro e…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, nuovo amore…

Ariete, è arrivato il momento giusto per mettersi in gioco: tu sai che la sensazione che provi in questo periodo è di rivalsa, di impeto, forse competizione. Questo è un cielo importante per le coppie che si vogliono bene e anche per chi vuole giocare la carta del nuovo amore. Un po’ di pazienza con i soldi secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: Mercurio opposto ha già portato qualche disagio o spesa di troppo.

Oroscopo domani 5 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/Amore, lavoro e…

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Toro e Gemelli

Toro, giornata interessante, preludio di una bella condizione astrologica per l’Oroscopo di Paolo Fox. I mesi corrono in fretta e non è prematuro parlare del 2023, annunciandoti un cielo più vigoroso. Da qui a maggio del prossimo anno devi mettere in ordine tutte le cose che desideri fare, forse anche iniziare un nuovo capitolo della tua vita, accanto ad una persona o accanto ad un’altra persona. Mi riferisco al fatto che per il Toro è arrivato il momento del “dentro o fuori” definitivo: chi conferma una storia è contento, ma chi non vuole più stare con una persona, adesso non stringe più i denti. Potranno diventare importanti gli incontri di queste ore.

Oroscopo domani 5 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine Amore, lavoro e salute

Gemelli, la Luna opposta non vuol dire che le cose non vadano, ma significa che per troppo tempo forse hai detto “ci penso domani”, “questa cosa la risolvo al momento giusto” e adesso c’è un accumulo di pensieri e di situazioni da sbrogliare. Attenzione ai rapporti con Pesci e Sagittario, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Ogni tanto, la tua vena ironica può sembrare agli occhi degli altri una sorta di disimpegno e quindi c’è chi si sente libero di fare e disfare, perché tanto poi tu scherzi sempre, tu poi trovi sempre la frase giusta per arrivare a un accordo: attenzione! Perché anche i Gemelli hanno un limite.











© RIPRODUZIONE RISERVATA