Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: il lavoro…

Che domenica sarà per Cancro, Leone e Vergine? Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox ci forniscono le risposte necessarie per scoprire qualcosa in più sulla giornata di oggi, domenica 4 settembre 2022. Tra amore e lavoro, l’astrologo anticipa che sarà un mese importante per i nati sotto il segno del Cancro. Per quanto riguarda i Leone, invece si sofferma sulla sfera sentimentale, tra novità e relazioni consolidate. Invece, i nati Vergine dovrebbero lasciarsi andare, anche se quella odierna per loro è una giornata caratterizzata dalla pigrizia.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, settembre importante…

Cancro, giornata in crescita e l’Oroscopo di Paolo Fox parla di un settembre importante. Se ci sono legami di grande valore, è adesso il momento di mettersi in gioco. Ricordo però che Giove e Mercurio sono dissonanti e quindi il destino è un po’ strano sul lavoro: c’è chi si ritroverà a lavorare con persone diverse, c’è chi sta cercando di ripescare situazioni legate al passato. Mi auguro che ci sia la persona giusta al tuo fianco, perché questo è importantissimo.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, in amore…

Leone, per fare breccia nel tuo cuore ci vuole pazienza e soprattutto non è che tu ti metti con la prima persona che passa, perché vuoi avere una persona che ti fa apparire anche in maniera positiva. Il Leone vive di luce propria, però se al fianco ha una persona che in qualche modo si fa notare, per bellezza, intelligenza è anche meglio. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che agosto abbia già portato un riferimento, visto che Venere è ancora nel tuo segno, ma da domani entrerà in Vergine. Con il giusto partner sì a matrimoni e convivenze. Nuove sperimentazioni d’amore.

Vergine, giornata pigra e forse è meglio così secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La cosa strana è che di solito i Vergine fanno tante cose, sono anche forti nel lavoro, ma in questi giorni non hanno voglia di ripartire e ricominciare eppure il dovere ti chiama! Accidenti a questo dovere, ogni tanto sarebbe bello lasciarsi andare al piacere: da domani Venere è nel tuo segno e segnala il piacere, l’amore, la nascita delle relazioni. Lasciati andare!











