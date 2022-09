Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 settembre 2022/ Le stelle di Capricorno, Acquario e Pesci

Iniziamo questo domenica con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Che giornata sarà quella di oggi, 4 settembre 2022? Fase di sperimentazione per i Capricorno, che non devono soffermarsi solo sull’amore, ma occuparsi anche della sfera professionale. Progetti su cui lavorare per i nati sotto il segno dell’Acquario, i cui cambiamenti principali comunque avvengono interiormente. Serve pazienza invece ai Pesci, che verranno messi alla prova da alcune provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica del Capricorno

Capricorno, sì l’amore conta, ma adesso sono talmente tanti gli impegni dietro l’angolo che non ti puoi fermare a contemplare i cuoricini. Bisogna lavorare sodo e pensa che il punto di arrivo darà la primavera del prossimo anno. Molti diranno che è adesso che devono darsi da fare, ma vedrete che tra adesso e la primavera del 2023 farete sperimentazione, forse in un ruolo che non avevate mai ricoperto, forse una situazione che comporta molto stress. All’inizio potreste farvi aiutare, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox: i più giovani potrebbero “imparare il mestiere” e poi lanciarsi nel 2023.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, progetti…

Acquario, domenica interessante e fra poche ore Venere non sarà più contraria: meno male! L’Acquario, quando ha sottomano un progetto vuole sconvolgerlo e se ha a che fare con delle persone un po’ troppo conservatrici, qualche scontro è prevedibile. Vale anche per l’amore: l’Acquario adesso abbraccia tesi ecologiste, vuole vivere in maniera più naturale, può tirar fuori dal cassetto quel desiderio inespresso che può diventare realtà, perché anche le follie possono diventare realtà con un Acquario. Le cose stanno cambiando dentro di te secondo l’Oroscopo di Paolo Fox e chi non cambia con te dovrà fare i conti con una persona nuova e non sempre questo farà piacere.

Pesci, una giornata di pazienza, per un mese che rimette in gioco le relazioni sentimentali. Tra chi si chiede “ho fatto bene a stare con questa persona?” a chi invece ritiene di aver scelto bene, ma non riesce a vederla, fatto sta che sono delle giornate in cui bisognerà reggere a delle provocazioni. Non bisogna temere, perché il cielo del 2023 è proprio magico secondo l’Oroscopo di Paolo Fox! Però probabilmente, fra settembre e dicembre, si deciderà l’esito di alcuni rapporti e anche tu vorrai capire cosa fare e con chi stare. Lavoro: fai delle richieste e, se non saranno subito approvate, con gli inizi del prossimo anno ci sarà qualcosa di più.











