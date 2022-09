Oroscopo Paolo Fox, oggi 4 settembre 2022/ Previsioni Bilancia, Scorpione, Sagittario

Il weekend entra nel vivo, ma non lo si può fare senza le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è il momento di scoprire che giornata sarà quella di oggi, domenica 4 settembre 2022. L’astrologo, ad esempio, si sofferma sulla vita di coppia per la Bilancia, quindi sulla sua sfera sentimentale. Un argomento sfiorato anche per i nati sotto il segno dello Scorpione, che sono in ripresa… Problemi di noia probabilmente per i Sagittario, che devono fare attenzione alle indicazioni dell’astrologo anche per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, la vita di coppia…

Bilancia, l’astrologo sarebbe persuaso dal fatto che molti siano vittime di una sorta di paura di non riuscire a fare tutto quello che hanno in mente: non è così! Certo dipende dalla singola preparazione, ma di passi avanti ne hai fatti tanti secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La vita di coppia è sempre importante: chi vuole riconciliarsi e trovare una buona tranquillità sentimentale avrà una situazione importante a settembre e ancora più interessante a ottobre. I nuovi amori, nei prossimi due mesi, possono diventare importanti.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, creatività…

Scorpione, Venere mite e tranquilla non lo è stata, ma da domani lo sarà: bando alle complicazioni! Le ultime settimane sono state di alzate di scudi, di insofferenza o noia, dipende da chi hai al tuo fianco. Se non c’è questa persona, cerchiamola! Settembre, ottobre e novembre sono mesi molto importanti per le relazioni d’amore secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Trova in te la potenzialità per andare avanti.

Sagittario, Giove favorevole e Luna innamorata: l’Oroscopo di Paolo Fox augura che anche voi siate innamorati di qualcuno. Settembre metterà in luce le mancanze di un rapporto: lo dico in anticipo perché quelli che sono sposati da tanto tempo, in questa fase si annoiano e allora attenzione che la noia non faccia compiere gesti “fuori dalle regole”. Sarebbe piuttosto il caso di rinvigorire un rapporto con una spinta di ottimismo e una buona dose di creatività. Giove ha iniziato da diversi mesi un transito importante ed è difficile in questo momento restare a piedi, anche per quanto riguarda il lavoro.

