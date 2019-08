Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 5 agosto 2019: Vergine, Bilancia, Toro, Cancro

Oroscopo lunedì 5 agosto 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista per la giornata di oggi, lunedì 5 agosto 2019. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele dove ogni giorno tiene la sua rubrica Latte e Stelle. Andiamo a vedere cosa ha detto segno per segno. L’Ariete deve sfruttare queste giornate e nonostante sia sottotono può raggiungere degli obiettivi molto importanti. Il Toro si sente riflessivo, con un lieve calo che potrebbe condizionare anche le settimane a venire. I Gemelli sono amareggiati e incuriositi sul futuro. Per questo riescono ad andare avanti nonostante sia inevitabile in questo periodo aver affrontato anche delle situazioni non proprio facili da accettare. Il Cancro si ritrova a vivere due giornate molto confuse con le fatiche che verranno ripagate solo ed esclusivamente grazie al tempo. Il Leone si ritrova a credere nel destino con il bisogno di credere in qualcosa di importante. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte dai segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Potrebbero esserci situazioni di cui non si può garantire l’esito. Toro: si apre una stagione di riflessione, sono due settimane di lieve calo. Questa tensione si ripercuote sull’amore e sul lavoro. Se qualcuno è contro lo fa notare, si consiglia di lasciarsi scivolare addosso qualsiasi critica e di rilassarsi. La seconda parte di agosto andrà molto meglio. Gemelli: ci si sente amareggiati ed incuriositi rispetto a quello che potrà dire il destino. Questo non è un brutto oroscopo, ma ha bisogno di tempo per evolvere. Esattamente come il segno che ha bisogno di qualche giorno in più per riflettere e capire cosa realmente si desidera nel lavoro, dove ci sarà un piccolo blocco. In amore invece è tempo di grandi emozioni sentimentali. Cancro: queste prime due giornate sono confuse, le fatiche verranno ripagate nel tempo. Non è facile ottenere consensi, ma se si è da poco intrapreso un percorso ci si potrebbe sentire osservati.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: c’è bisogno di qualcosa in più, c’è bisogno di credere nel destino. C’è stato qualcosa di nuovo in amore: se qualcuno ha espresso un sentimento, ci sarà la possibilità di avvicinarlo. Si sente la necessità di sperimentare anche sul lavoro. Vergine: il segno sta portando avanti i progetti, se qualcosa è saltato è perché lo ha voluto il segno stesso. E’ più facile vedere chiaro certe condizioni, ma è necessario avere una visione positiva delle cose. Bilancia: Venere è favorevole, si inizierà la settimana con la Luna nel segno. Si è dovuto affrontare un brutto periodo, ma le prossime due giornate portano un maggiore successo. Scorpione: bisogna recuperare il tempo perduto, ma la ricerca è più fruttuosa nella seconda parte di agosto. Si sente la necessità di staccare la spina ed i contatti con il mondo che circonda, per le coppie in crisi occhio alle parole.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: bisogna rimproverare qualcuno. Potrebbero essere contatti sul lavoro, ma in ogni caso si cade sempre in piedi. Se ci sono persone che vogliono ostacolare il segno si riuscirà comunque a vincere ogni contraddizione. Capricorno: si apre una settimana di riflessione, è un buon oroscopo in vista dell’autunno. Si potrebbero iniziare nuovi progetti, in questo momento ci si sente molto più forti. E’ il momento di fare cose nuove. Acquario: già da tempo si vive con una certa confusione, ma fortunatamente con la seconda parte di agosto si supereranno le tensioni. L’unica osa che bisogna fare è prendersela con gli altri. Il segno è dei ribelli, se l’amore non va bene si potrebbero riversare le proprie tensioni sulla prima persona che capita a tiro. Pesci: è importante l’amore e vivere le emozioni. Ci si sta chiedendo se qualcosa cambierà nel futuro, si è lungimiranti e nei prossimi mesi potrebbe cambiare qualcosa nel lavoro. Qualcuno ha tradito la fiducia, ed è difficile sanare queste ferite. Bisogna ritrovare la fiducia.



