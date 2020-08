Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 agosto 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta ad analizzare i segni al top per oggi 5 agosto 2020. Il Toro è pronto a un lieve recupero dopo che l’inizio di settimana è stato molto complicato. Ci sono delle preoccupazioni ma c’è la scossa grazie alle ottime possibilità che ci regala l’amore. La Luna non è più opposta per il Leone in grado di avere maggiori occasioni per quanto riguarda le relazioni sentimentali. Mercurio è nel segno e garantisce delle possibilità intriganti. Chi si risveglia con una giornata migliore è lo Scorpione che oggi è invitato a sfruttare al massimo le occasioni che gli si presenteranno sulla strada. Venere inaugurerà da venerdì prossimo la possibilità di entrare in un percorso di crescita in grado di dare uno slancio verso situazioni interessanti. I Pesci hanno la Luna nel segno e questo sembra regalare delle interessanti opzioni verso un futuro da tenere sotto la lente di ingrandimento.

Oroscopo amore: L’Ariete in questo agosto si trova a vivere qualche disagio nei rapporti con gli altri. C’è da fare davvero molta attenzione, altrimenti il rischio è quello di trovarsi in cattive acque. Il Toro si prepara a vivere un weekend davvero interessante. Infatti ci saranno da venerdì in poi delle ottime possibilità dal punto di vista dei sentimenti. I Gemelli si trovano a vivere la messa in discussione dei rapporti sentimentali, anche quelli che si possono considerare maggiormente consolidati. Serve maggiore cautela per gestire il tutto. Il Cancro si vuole definitivamente lasciare alle spalle quelli che sono stati mesi di grande preoccupazione e pesantezza. Le prossime giornate per quanto riguarda il segno della Vergine potrebbero essere davvero molto interessanti per dedicarsi ai sentimenti anche se ci sono molte situazioni lavorative da approfondire.

Oroscopo lavoro: L’Ariete in questo mese di agosto si troverà a dover affrontare delle controversie legate proprio al mondo degli affari. Ci si deve difendere da alcune accuse che hanno reso tutto più problematico. Inoltre si dovrà fare molta attenzione al campo dei soldi. Il Toro è in crescita, ma rimangono comunque delle preoccupazioni dal punto di vista professionale. I Gemelli sono nervosi e dovrebbero capire che alcuni imprevisti sono sul percorso di chiunque. Il Cancro si potrebbe trovare di fronte a qualche difficoltà, ma potrebbe anche decidere di chiudere quella che ormai da tempo è una situazione che non soddisfa come in passato. Il Leone si troverà presto di fronte a qualche difficoltà finanziaria nonostante un Mercurio interessante potrebbe regalare delle ottime possibilità di fare incontri intriganti.



