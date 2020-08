Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 agosto 2020/ Sagittario, Toro, Pesci, Leone

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ecco altri due segni. Sagittario: Oggi e domani sembrano essere giornate utili a recuperare un po’ di energie. Un po’ di nervosismo potrebbe portare alcuni scontri all’interno del contesto familiare o lavorativo.

Toro: Questa giornata sembra garantire un lieve recupero dopo un inizio settimana un po’ pesante, nonostante persistano alcune preoccupazioni di natura economica e lavorativa. In amore buone possibilità a partire da venerdì.

Oroscopo Paolo Fox, Pesci e Leone

Ecco altri due segni dallo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Pesci: La Luna nel segno sembra poter regalare grandi intuizioni, utili a comprendere meglio come comportarsi riguardo ad alcune relazioni che negli ultimi periodi si sono trovate ad essere un po’ in crisi. Agosto sembra offrire buone possibilità per i sentimenti.

Leone: Una Luna non più opposta sembra offrire qualche opportunità in più per godere delle relazioni interpersonali. Mercurio nel segno sembra promettere incontri interessanti, nonostante permanga qualche difficoltà sul piano finanziario.



