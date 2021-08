Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021/ Che giornata per Cancro, Scorpione e Pesci

I Segni di Acqua vengono posti sotto i riflettori dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di giovedì 5 agosto 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, amore e salute per i segni di Acqua

Per i Pesci secondo l‘Oroscopo Paolo Fox che cosa accade in amore? In qualche modo l’autunno risveglierà i tuoi sentimenti, ma ora sei una sorta di marasma sentimentale a cui è difficile dare un senso. In realtà anche le storie nate da poco possono mostrare la corda oppure tu hai notato che qualcosa non funziona. Pazienza, calma e sangue freddo, presto tornerà un cielo più stabile.. Perché vorrei spingere all’azione lo Scorpione, soprattutto per i sentimenti? Innanzitutto perché non abbiamo più il cielo conflittuale che c’è stato agli inizi di luglio e poi perché avremo anche un settembre importante, poiché da venerdì 10 Venere sarà nel segno. E questo può indicare che le scelte d’amore fatte in questo mese di agosto, gli incontri fatti ora, porteranno bene. Il Cancro è più ispirato, vuole amare. Sappiamo che la visione dell’amore nel segno del Cancro è sempre un po’ particolare, perché questo è un segno un po’ masochista: i sentimenti che prova sono quelli di amore e al tempo stesso anche crisi. Quante volte ho spiegato che ti attraggono persone non facili: più una persona non ci sta, ma è interessante mentalmente, più ti senti attratto. Sto scrivendo il libro del 2022 che uscirà in autunno e il tuo segno è molto forte, quindi puoi riconoscerti un grande valore e soprattutto distribuire emozioni alle persone che ti circondano.

Il lavoro secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione e Pesci

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine di lavoro per lo Scorpione: deve vincere la propria ritrosia, se è reduce da una separazione, se ha avuto un problema d’amore e lanciarsi in nuove occasioni. Per lo Scorpione è difficile staccarsi dal passato: io ho conosciuto persone Scorpione che continuano un rapporto sentimentale anche se non è valido, un po’ per pigrizia, un po’ perché hanno paura di trovare di peggio e altre invece che se ne liberano e poi però, pur desiderando l’amore, non si danno da fare per trovarlo.

Infine i Pesci: approfittiamo di questa Luna favorevole per cercare un po’ di tonicità. Credo che molti, dalla fine del mese scorso, siano un po’ in crisi. Addirittura credo che abbiano vissuto un piccolo calo psicologico e psicofisico: ecco perché è molto importante almeno fino a Ferragosto evitare conflitti, che potrebbero essere più frequenti in amore, soprattutto con i Gemelli, il Sagittario e la Vergine.

