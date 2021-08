Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021/ Lavoro per Gemelli, Bilancia, Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 5 agosto 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Bilancia e Acquario, salute e amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in queste ore è molto confusa. Comunque ricordo questa tappa del 16 agosto, quando Venere sarà nel segno, che significa che agosto è un mese che fa battere forte il cuore.

Chi sta lottando per un ideale, chi vuole vincere una sfida, avrà veramente grandi possibilità. Per l’Acquario in amore ci vuole un po’ di attenzione: molto importante adesso è vivere le cose per come le senti, senza lasciarti imporre nulla da nessuno.



Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà all’Acquario: deve cercare di non agitare troppo le acque, perché il segno del futuro ha paura del futuro. Questo è il motto che ho coniato per un segno che comunque vuole trasformare la propria vita. Le cose già programmate, le cose già stabilite non ti piacciono, ma è vero anche che, se non hai le idee chiare sul tuo futuro, fai confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

I Gemelli: non devi esagerare nel pretendere tutto in questa prima fase di agosto che potrebbe essere anche ricca di polemiche, di tensione, perché potresti essere messo in mezzo a una discussione, perché devi curare un po’ di più a forma fisica, perché qualcuno ti accusa persino di cose che non hai fatto e magari, se devi riorganizzare un lavoro, è difficile, perché tu ci sei con la testa, ma gli altri no e ogni giorno c’è un problema in più. Finirà questa situazione di conflitto dopo Ferragosto. Bilancia: andiamo anche incontro a un 2022 importante. Io ogni tanto faccio dei confronti, perché sapete che il mio motto è “non credete, verificate”, però credo che la maggior parte dei Bilancia fra fine marzo e aprile abbia vissuto una forte crisi, anche di lavoro, invece adesso piano piano, anche se è agosto, si iniziano a intravedere delle soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox 4-5 agosto 2021/ Svolta per l'Ariete, Luna nel segno del Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA