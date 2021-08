Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021/ Le stelle per Toro, Vergine, Capricorno

Per questo giovedì 5 agosto 2021, ecco quelle che saranno le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse come ogni giorno sulle frequenze di Radio Latte e Miele: focus sui segni di Terra, ovvero Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: amore e salute per Toro e Vergine

Il Toro se deve fare una dichiarazione d’amore, se deve partire con un progetto, potrebbe contare su questo mese d’agosto, anche perché non abbiamo più le intemperanze di luglio. Quante volte ho spiegato che luglio è stato un mese davvero difficile in certi legami sentimentali, soprattutto nei weekend: magari non è successo nulla di grave, ma soprattutto dall’1 al 22 di luglio, le coppie che si vogliono bene hanno spesso discusso. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox per la Vergine per le coppie che si vogliono bene: fertilità, per le coppie che non si vogliono bene, possibilità di chiarimenti e nuovi incontri molto intriganti. Parlo d’amore finalmente, perché il segno della Vergine spesso è accusato di essere un po’ restio ad amare, in realtà la Vergine ha una grande paura di rimanere incastrata in rapporti che fanno soffrire.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sul lavoro?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con il segno del Capricorno. Nelle prossime due settimane avrete una visione molto chiara delle cose. Poi una proposta di lavoro può arrivare anche adesso. Scelte: il Capricorno di solito cerca la strada che non solo sia la più remunerativa, ma che soprattutto gratifichi, che permetta di ascendere, perché il Capricorno è un segno molto ambizioso: fai le tue scelte con coraggio. Chi lavora part time, chi ha necessità di rivedere un accordo, in questi giorni avrà delle notizie.

Per il Toro sul lavoro, sul futuro o ci sono stati veri e propri problemi. In cosa differisce agosto rispetto al mese di luglio? Certamente abbiamo una situazione planetaria più convincente, poi dall’11 ancora di più. Sottolineo fin da oggi che è il tempo giusto per amare. Per la Vergine sei al centro dell’attenzione di queste stelle ed è inevitabile, con Venere e Marte che si trovano nel tuo spazio zodiacale, in buon aspetto a Urano. Io credo che questo sia un momento molto bello.

