Oroscopo Paolo Fox oggi 5 agosto 2021/ Previsioni per Ariete, Leone e Sagittario

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 5 agosto 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su lavoro e salute

Per i nati dell’Ariete, in questo giovedì ti innervosisci se qualcosa non va: è normale perché hai tanta voglia di ricuperare il tempo perduto. Attenzione a chiacchiere, maldicenze, cose non vere che possono essere dette su di te, solo per metterti in un angolo.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox il lavoro è un pochino sottotono: più che altro non è messa in discussione la tua forza, ultimamente hai anche affrontato tante sfide e le hai anche vinte, ma c’è un cambiamento, come se dovessi ripartire da zero e reinventarti nuovamente. Il Sagittario si trova in una condizione di forte conflitto: secondo me di noia. Ora è difficile che un Sagittario si annoi in circostanze normali, perché è pieno di cose da fare, perché si riempie la vita di incontri, però noi sappiamo che usciamo da un periodo storico molto complicato, soprattutto per quanto riguarda le relazioni. Il Sagittario sente di avere perso mesi alla ricerca di qualcosa che non ha trovato e ora tutto insieme non si può scoprire.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, cosa dice l’amore

Secondo l’oroscopo Paolo Fox in amore se siete del Leone, fine settimana importante in arrivo. Tra l’altro in questo momento abbiamo anche la possibilità di vivere una bella emozione. Tanto per essere chiari, tra sabato 7 e domenica 8 avremo Sole, Luna e Mercurio nel segno: quale migliore occasione per regalare amore, riceverlo? Insomma, in qualche modo, gli incontri sono favoriti. Per il Sagittario le coppie di lunga data, quelle che si vogliono sposare o convivere sono sempre forti, l’amore non è che passa, però avranno notato che ci sono molti ritardi e che magari un evento, una cerimonia è stata rimandata: c’è sempre qualche impiccio da risolvere. Spero che questo non intacchi i rapporti con gli altri. Ora abbiamo anche Venere e Marte conflittuali, quindi io invito alla massima attenzione, perché questo mese di agosto, con un picco che ci sarà intorno al 10, potrebbe provocare nelle coppie poco forti qualche crisi. Anche chi ha iniziato un lavoro nuovo si sente un po’ a disagio o magari non c’è stata una riconferma. Per l’Ariete se un conflitto è esagerato, se sei contro una persona che nei tuoi confronti non ha una gran disponibilità, perché arrabbiarti? Finisci per lottare contro i mulini a vento.

