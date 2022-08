Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: previsioni

Cosa succederà a Bilancia, Scorpione e Sagittario in questo venerdì 5 agosto? Vediamo cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox. Per la Bilancia forse c’è qualche tensione e stress di troppo: bisognerebbe rilassarsi e godersi la giornata. Per lo Scorpione c’è Marte sempre un po’ contrario ma la Luna nel segno nella seconda parte della giornata. Se ci sono questioni in sospeso, meglio chiarirle entro il 10. Per il Sagittario la giornata di domenica sarà importante. In questo weekend raddoppierà la capacità di esporsi e questo porterà anche a far vedere quanto questo segno sia forte.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, c’è tensione?

Bilancia, se il passato pesa nella vostra vita e avete vissuto una tensione troppo forte, cercate di rilassarvi, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox. Fino al 10 l’amore è un po’ nel caos e quindi si rischia di fare peggio anche se si vuole chiarire qualcosa. Se ogni tanto siete rimasti feriti dal comportamento degli altri, cercate di essere forti e di passarci sopra.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la giornata…

Scorpione, nella seconda della giornata ci sarà la Luna nel segno. C’è però anche un pianeta negativo: Marte è sempre un po’ contrario alle vostre idee. Avere Marte in opposizione determina uno stato di lieve disagio che potrebbe scaricarsi anche in famiglia, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Se ci sono delle questioni che non vanno, è meglio chiarirle entro il 10. Si tratta di una importante perché tra il 10 e l’11 ci sarà un nuovo quadro astrale.

Sagittario, puntate sulla giornata di domenica che sembra quella più convincente del vostro cielo. La capacità di esporsi raddoppia in questo weekend e questo vi porterà a far vedere quanto siete bravi e quanto siete forti. Per questo è difficile poi rinunciare a voi. Le stelle vi chiedono di fare adesso delle rivelazioni in vista del futuro: parlare con la persona giusta sarà più facile, così come innamorarsi, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

