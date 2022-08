Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 agosto 2022/ Cancro, Leone e Vergine: ore importanti

Cominciamo questo venerdì con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Per il Cancro sono ore importanti soprattutto per l’amore. C’è sempre un pizzichino di sofferenza e malinconia ma fa parte di questo segno, che deve tornare ad amare dopo una delusione. Il Cielo è luminoso per il Leone, che ora può anche incontrare una persona intrigante sul proprio cammino. Per la Vergine sono ore interessanti nelle quali è ora di sciogliersi e non pensare sempre e solo al futuro e al lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: cosa dicono le stelle

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, ore importanti

Cancro, sono ore importanti: venerdì e sabato sono giorni che invitano ad amare! Spesso gli amori che si presentano in maniera un po’ troppo esplicita non vi interessano, spiega l’Oroscopo Paolo Fox. Infatti come si dice “in amore vince chi fugge”, però i nati Cancro devono anche trovare quel pizzichino di sofferenza, altrimenti non sono interessati. Quando una persona è lontana e sentite un po’ di sofferenza dentro di voi, allora pensate che sia quella giusta per voi. Sarebbe un peccato chiudersi in se stessi se in passato avete sofferto: dunque lasciatevi andare e amate.

Oroscopo domani 5 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox: il Cielo di Leone e Vergine

Leone, è un cielo luminoso. Siete governati dal Sole e siete il segno più luminoso dello zodiaco, ma poi adesso il Sole è nel segno e tra l’altro Giove è ottimo, dice l’Oroscopo Paolo Fox. Non ci dimentichiamo che Venere, dalla prossima settimana, entrerà nel segno con grande voglia di regalarvi passione. Speriamo che voi possiate trovare una persona intrigante anche dal punto di vista sentimentale. Se invece già c’è bisognerà solo recuperare, migliorare, potenziare questo rapporto.

Vergine, sono 48 ore molto interessanti. Voi siete sempre guardinghi, attenti ai dettagli, ma in amore è tempo di sciogliervi. Come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, dovete essere molto più istintivi. I Vergine con ascendente Ariete o Leone hanno un atteggiamento molto più istintivo ma per gli altri è difficile lasciarsi andare. Questo segno ha bisogno di garanzie e forse sta già pensando a cosa fare in autunno sul lavoro. Già alla fine di agosto ci sarà tanto da fare.

Oroscopo domani 5 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA