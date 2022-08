Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 agosto 2022/ La giornata di Capricorno, Acquario e Pesci

Iniziamo questo venerdì con l’Oroscopo di Paolo Fox che ci dà le sue indicazioni. Per il Capricorno c’è un po’ di nervosismo, forse c’è un problema in amore. Adesso però il segno è molto preso dal lavoro e fatica a trovare spazio per altro. L’Aquario anche vive una giornata faticosa. C’è chi vuole lanciarsi in nuovi progetti, forse sentimentali, ma in questo periodo tutto sembra più difficile e c’è voglia di tornare a sentirsi giovani. Per i Pesci anche ci sono pensieri negativi che però vanno messi da parte pensando che tutti gli sbagli sono comunque esperienze.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, nervosismo

Capricorno, c’è po’ di nervosismo. Siete tra i segni che, se hanno un problema in amore, dovranno aspettare l’11 di questo mese prima di dire stop. Adesso infatti siete talmente presi dal lavoro, che tutto il resto va in secondo piano, anche l’amore. Più avete persone che vi vogliono bene intorno, più siete solidi in un gruppo o in una situazione professionale, meglio va, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Le questioni di carattere economiche vanno un po’ curate.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, fatica e…

L’Acquario vive una giornata faticosa. Non è escluso che ci sia chi vuole lanciarsi in nuovi progetti ma questo resta un momento particolare per le storie d’amore, perché questo è un periodo in cui tutto sembra un po’ più difficile. Forse avete semplicemente la testa fra le nuvole. In realtà forse è il caso di rilassarsi, iniziare un hobby, recuperare anche dei progetti che avevate abbandonato tempo fa. Serve un tuffo nel passato che aiuterà i più grandi a sentirsi più giovani. Chi è giovane, invece, può davvero sentirsi libero di fare e disfare. Attenti all’amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, i pensieri negativi vanno messi al bando. C’è un desiderio di cambiamento profondo che potrà essere messo in atto solo se accettate il passato. Forse ci sono stati sbagli ma non esistono fallimenti, ma solo esperienze. Forse certe problematiche non andrebbero ricordate in continuazione, ma andrebbero dimenticate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Se elaboriamo le emozioni negative andiamo avanti, ma se ci fermiamo rischiamo di bloccare tutta la nostra esistenza e questo non va bene.











