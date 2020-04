Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 Aprile 2020/ Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di oggi, scopri le previsioni segno per segno

Previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox che tornano anche in questa domenica 5 aprile 2020. L’astrologo su Radio Latte e Miele parla in questi termini dei segni di Fuoco: per l’Ariete c’è bisogno di energia e forza per affrontare la quotidianità, soprattutto in questo momento in cui non puoi esprimere la tua personalità. In questo momento però potrai contare sulla forza del Sole, che illumina il tuo segno e ti permette di affrontare in pieno le difficoltà. Inoltre come sempre ogni Ariete quando si trova davanti un ostacolo riesce ad esprimere il meglio di sé. Sei del Leone? In questo momento necessiti di vivere un momento di pace e di serenità, mettendo da parte la tua propensione a dover fare sempre qualcosa e a non stare mai fermo. In questa domenica Saturno sarà opposto, ma comunque potrai vivere un weekend favorevole.

Chiusura per il Sagittario: stai vivendo un momento particolare in cui sei costretto in casa e ti trovi compresso dal punto di vista sentimentale, dato che non apprezzi molto la vicinanza e soprattutto le persone che ti stanno troppo addosso. È una fase in cui vi sono un po’ di tensioni con il partner che possono portarti a una sorta di ribellione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA