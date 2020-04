Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 Aprile 2020/ Bilancia, Scorpione, Pesci, Acquario e Cancro

Anche i segni d’Aria sono al centro delle previsioni dell‘oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Domenica 5 aprile 2020 che per i Gemelli sarà illuminata da Venere. Questo fattore ti aiuterà a vivere questo momento con più forza. Grazie alla sua luce potrai mettere finalmente da parte una serie di difficoltà che si erano presentante in amore e in famiglia. A questo si deve aggiungere l’influenza di Saturno che ti permetterà soprattutto nel lavoro di risolvere delle problematiche con una serie di situazioni positive. E la Bilancia? In questa fase hai cambiato il tuo modo di rapportarti con gli altri, cercando di essere più riflessivo e quindi agire con una certa tranquillità e non d’istinto. Stai ponendo molta più attenzione all’ambito umano rispetto alle realtà legate al lavoro e grazie a questo tuo nuovo modo di vedere hai la possibilità di esprimere al meglio le tue emozioni e ciò che realmente senti. È un momento importante per rivalutare gli aspetti che hanno valore nella tua vita e le amicizie che vuoi intorno. Ultimo segno d’Aria è l’Acquario: fine settimana senza energie, in cui ti senti stanco, sensazione che è anche accentuata dalla presenza di Saturno nel tuo segno. È importante considerare che quest’anno non è negativo, ma è una fase di transizione e un momento di costruzione, che però può avvenire solo dopo che hai effettuato delle scelte.

OROSCOPO PER CANCRO, PESCI, SCORPIONE

Focus sui segni d’Acqua nel consueto appuntamento con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Rispetto al segno del Cancro l’esperto delle stelle è sicuro: una fase della tua vita in cui puoi affrontare le realtà con una certa serenità, dato che non avrai contro l’influenza di Saturno che fino ad adesso ti ha portato ad affrontare le cose con una certa negatività. Potrai esprimere liberamente i tuoi pensieri e inoltre tornare ad avere un certo peso nella tua vita sentimentale con un ruolo da protagonista. Il tuo segno è lo Scorpione? L’influenza negativa di Venere è finalmente passata permettendoti di affrontare il futuro con una nuova energia e prospettive positive. Attenzione però al conflitto tra Marte e Saturno che comunque influenzano la tua vita lavorativa con una serie di ostacoli. Chiusura d’obbligo per il segno dei Pesci: È un momento di profonda valutazione con la possibilità di considerare con attenzione le persone che ti sono intorno e scegliere se ti senti sicuro del sentimento che provi verso di loro. Se quindi pensi di avere vicino soggetti non adatti è il momento di fare una scelta. In amore devi stare attento a non concentrarti su partner poco affidabili e che ti possono fare soffrire.



