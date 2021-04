Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

L’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 5 aprile 2021, contempla immancabilmente anche i segni di Fuoco. Il celebre astrologo, sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Latte e Miele, nel corso di questa Pasquetta 2021 ha svelato cosa hanno in serbo le stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Leone e del Sagittario.

OROSCOPO PAOLO FOX: PREVISIONI ARIETE E LEONE

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati Ariete chi si è trovato costretto a rimandare a lungo incontri e confronti particolari, questa settimana potrebbe riuscire a risolvere alcune situazioni. L’inizio di questo aprile aiuterà a venire a capo di questioni complicate, grazie a Venere, Sole e Mercurio in aspetto favorevole, favorendo un buon recupero.

E il Leone, invece? Una Luna opposta potrebbe far crescere il desiderio di rivalersi di alcuni torti subiti, aumentando il desiderio di chiudere con le situazioni che potrebbero aver creato disagio nel passato. Questa giornata potrebbe veder nascere delle piccole difficoltà, ma non intaccherà la voglia di ripartire.

OROSCOPO PAOLO FOX, COSA PREVEDE LA GIORNATA PER IL SAGITTARIO?

Chiudiamo la carrellata dedicata ai segni di Fuoco con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. L’astrologo sottolinea che Sole, Mercurio e Venere in buon aspetto sembrano promettere novità e buone emozioni, che permetteranno di recuperare alle frustrazioni vissute nel corso degli ultimi mesi.

