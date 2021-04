Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci

L’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 5 aprile 2021, contempla immancabilmente anche i segni d’Acqua. Il celebre astrologo, sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Latte e Miele, nel corso di questa Pasquetta 2021 ha svelato cosa hanno in serbo le stelle per i nati sotto il segno del Cancro, dello Scorpione e dei Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

OROSCOPO PAOLO FOX: PREVISIONI CANCRO E SCORPIONE

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati Cancro questa giornata sembra aprirsi in maniera pensierosa, ma ciò potrebbe non assumere connotazioni negative: in questo momento è importante riuscire a programmare le situazioni che si intende portare avanti nel corso di questa primavera, quando si potrà godere di stelle molto favorevoli. Le trasformazioni in atto potrebbero causare ancora qualche incertezza, ma presto si potrà contare su un miglioramento.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

E lo Scorpione, invece? Dopo una settimana piuttosto faticosa, questo lunedì sembra regalare un po’ di serenità in più. In amore qualcuno potrebbe aver visto nascere alcune tensioni, dovute a degli atteggiamenti di eccessiva severità assunti nei confronti del partner: riuscire a riconquistare un buon rapporto con se stessi aiuterà a risolvere anche queste situazioni.

OROSCOPO PAOLO FOX, COSA PREVEDE LA GIORNATA PER I PESCI?

Chiudiamo la carrellata dedicata ai segni d’Acqua con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno dei Pesci. L’astrologo sottolinea che queste giornate invitano a liberarsi della malinconia che sembrerebbe aver caratterizzato le ultime settimane, trovando la forza per rimettersi in gioco. Le difficoltà vissute all’interno di un rapporto sentimentale invitano a confrontarsi con le proprie emozioni senza alimentare aspettative a lungo termine, circondandosi di persone ottimiste e stimolanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

© RIPRODUZIONE RISERVATA