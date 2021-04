Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

L’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 5 aprile 2021, contempla immancabilmente anche i segni d’Aria. Il celebre astrologo, sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Latte e Miele, nel corso di questa Pasquetta 2021 ha svelato cosa hanno in serbo le stelle per i nati sotto il segno dei Gemelli, della Bilancia e dell’Acquario.

OROSCOPO PAOLO FOX: PREVISIONI GEMELLI E BILANCIA

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati Gemelli questa settimana sembra restituire una buona capacità di azione, aiutando a ritrovare l’energia necessaria a sviluppare nuove idee. Giove e Saturno favorevoli potrebbero rendere i prossimi mesi molto fruttuosi, per questo sarebbe bene utilizzare queste giornate per organizzare al meglio le situazioni più impegnative. Buone possibilità anche per chi desidera vivere un sentimento.

E la Bilancia, invece? La grande voglia di mettersi in gioco portata da Giove e Saturno favorevoli potrebbe creare qualche momento di smarrimento, ma la giornata di oggi sembra restituire un po’ di vigore. Fare i conti con le proprie responsabilità potrebbe apparire difficoltoso, ma sta per aprirsi un momento di grande recupero.

OROSCOPO PAOLO FOX, COSA PREVEDE LA GIORNATA PER L’ACQUARIO?

Chiudiamo la carrellata dedicata ai segni d’Aria con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. L’astrologo sottolinea che il grande desiderio di agire potrebbe dar vita ad emozioni contrastanti difficili da gestire, ma per riuscire ad ottenere un cambiamento sarà necessario mantenere un certo equilibrio interiore.

