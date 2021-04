Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

L’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 5 aprile 2021, contempla immancabilmente anche i segni di Terra. Il celebre astrologo, sulle frequenze dell’emittente radiofonica Radio Latte e Miele, nel corso di questa Pasquetta 2021 ha svelato cosa hanno in serbo le stelle per i nati sotto il segno del Toro, della Vergine e del Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2021/ Previsioni Ariete, Leone e Sagittario…

OROSCOPO PAOLO FOX: PREVISIONI TORO E VERGINE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per i nati Toro questa giornata di Pasquetta sembra portare con sé qualche incertezza legata al lavoro e ad alcune relazioni. Per limitare queste sensazioni sarebbe meglio cercare di evitare tutte quelle situazioni che potrebbero aggravare questo nervosismo, lasciandosi scivolare addosso le questioni superflue.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 29 marzo-4 aprile/ Classifica a I Fatti Vostri: Acquario va forte

E la Vergine, invece? La tranquillità di questa giornata ben si presta ad organizzare in serenità le situazioni che potrebbero svilupparsi nel corso delle prossime settimane, favorendo progetti e nuove emozioni. Buone occasioni anche per i sentimenti, nonostante qualche piccola preoccupazione legata alle questioni di natura economica.

OROSCOPO PAOLO FOX, COSA PREVEDE LA GIORNATA PER IL CAPRICORNO?

Chiudiamo la carrellata dedicata ai segni di Terra con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno del Capricorno. L’astrologo sottolinea che queste giornate invitano a coltivare le proprie ambizioni senza lasciarsi andare a colpi di testa: la situazione astrologica di queste giornate, infatti, esorta a valutare attentamente le situazioni con cui ci si trova ad avere a che fare prima di agire.

Paolo Fox, oroscopo settimanale 23 al 28 marzo I Fatti vostri/ La classifica: Ariete al top

© RIPRODUZIONE RISERVATA