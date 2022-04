Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 5 aprile 2022 torna protagonista nella sua rubrica dedicata su Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di questi segni? Lavoro, amore e salute quali sono i segni al top?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni oggi 5 Aprile per Acquario e Bilancia: che giornata sarà?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: la forza di queste stelle sta nel contatto e nel rapporto con gli altri, dove, se vuole, l’Acquario vince, perché sa come farsi volere bene. Molto importante arrivare ad un accordo entro i primi di maggio, perché sei tra i segni che dovrebbero anticipare i tempi. Se intanto ti piace una persona, o magari già da marzo hai intrecciato un rapporto d’amore, vai avanti! Queste sono stelle molto passionali e, come ho detto all’inizio, molte persone ti vogliono bene. Tu non fare la primula rossa, però!

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Recuperare un sentimento positivo nei confronti di tutti è importante: tu nasci come ottimista, nasci come persona che può dare qualcosa agli altri. In questi ultimi tempi, molti non ti riconoscono più, perché di solito sei tranquillo ed equilibrato, ma di recente hai perso le staffe: o perché hai dovuto affrontare un problema serio che riguarda la tua vita oppure semplicemente perché sai che al più presto dovrai fare delle scelte che costeranno un po’. C’è sempre questa indicazione delle stelle, che faccio presente quasi quotidianamente, per cui se c’è una scelta da fare, di tranquillità, di equilibrio, o magari bisogna affrontare una situazione importante, dalla salute al lavoro, è meglio agire subito! Prevenire è meglio che curare. La seconda parte dell’anno non sarà difficile, ma non offrirà le occasioni che ci sono ora.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i Gemelli settimana che nasce in maniera un po’ strana, stordita e forse talmente inattiva che vi rende pensierosi. Se c’è una cosa che i Gemelli detestano è stare fermi e soprattutto vedere che c’è una situazione che non si sblocca: calma e sangue freddo, perché siete tra i segni che da maggio avranno una progressione eccezionale, un miglioramento in tutti i settori. Per quanto riguarda l’amore, ci vuole doppia prudenza.

