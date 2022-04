Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2022/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Per i segni di Fuoco dello Zodiaco è tempo di scoprire cosa ha previsto per loro l’Oroscopo Paolo Fox, per la giornata di martedì 5 aprile 2022. Ecco le previsioni segno per segno per quanto riguarda Ariete, Leone e Sagittario sotto l’aspetto della salute, lavoro e amore.

Oroscopo Paolo Fox: tutto quello che c’è da sapere sull’Ariete

Ariete, la riscossa è dietro l’angolo, o quantomeno questa grande voglia di partecipare, di mettersi in gioco: siete fieri di quello che fate, anche se poi magari tutto quello che state facendo gli altri lo apprezzano a metà. Non importa! Il bello dell’Ariete è che riesce ad avanzare anche senza l’approvazione degli altri, anzi spesso andate avanti voi per primi e gli altri vi danno ragione dopo: è facile salire sul caro dei vincitori. Questa giornata aiuta anche in amore e poi da maggio avremo delle situazioni più valide. È chiaro però che conta sempre la preparazione, come sottolinea l’Oroscopo Paolo Fox.

Leone e Sagittario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Leone: Cari Leoncini, è molto importante questo cielo di preparazione perché abbiamo un grande oroscopo per la seconda parte dell’anno, che vi protegge e che vi aiuta. Dipende comunque dall’età: i più giovani, per esempio, potrebbero iniziare un fruttuoso corso di studi, altri potrebbero pensare di trasferirsi, altri ancora entro poco di vedere i frutti di un lavoro che è stato maturato negli ultimi mesi. Tutta la fase di preparazione, per un grande lancio, che sarà imminente, non è andata persa e nulla cadrà nel vuoto, soprattutto un gesto d’amore e, in particolare, oggi.



Sagittario, i nativi secondo l’Oroscopo Paolo Fox stanno aspettando eventi o magari, di fronte a una nuova proposta, non sanno se accettare o no. Questa non è una giornata molto limpida: nonostante tu sia una persona ottimista, spontanea, capace di fare grandi cose, tra oggi e domani ti trovo un po’ sul chi va là e diffidente. Forse c’è chi ha tradito la tua fiducia, chi ha cercato di metterti in mezzo a una situazione che non ti appartiene e la delusione di alcuni Sagittario, in questo momento, è aver affrontato qualcosa di importante, con grande lealtà, con grande coraggio e passione ed essere stati ricambiati con un atteggiamento pessimo. In certi casi, ti dovrai allontanare da un ambiente o magari fare chiarezza.

