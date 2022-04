Oroscopo Paolo Fox, oggi 5 aprile 2022/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Torna anche oggi l’oroscopo Paolo Fox per il 5 aprile 2022 con le sue previsioni dell’imperdibile appuntamento su Radio Latte e Miele con il noto astrologo. Analizzeremo ora la giornata per i segni Pesci, Scorpione e Cancro sotto l’aspetto del lavoro, amore e salute. Cosa prevedono le stelle per oggi? Non resta che ascoltare le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox ricorda che se sei dello Scorpione non è il caso di mettere le barriere fra te e gli altri! Questa settimana ti ho voluto premiare al primo posto perché è arrivata una bella Venere, perché comunque tu sei anche più disponibile agli incontri: che siano per la vita o part-time, non importa. L’importante è amare e, a volte, lo Scorpione si fascia la testa prima di cadere ed è sbagliato. Quattro stelle di forza per una giornata che rappresenta anche una sorta di svolta rispetto al passato, ma soprattutto i giorni di aprile che verranno: sembrano davvero intriganti.

Per chi è nato sotto il segno del Cancro: il segno del Cancro vuole innamorarsi: ci riuscirà? A volte i Cancro si innamorano, stranamente, delle persone che sono più difficili da raggiungere, quelle che fanno anche un po’ soffrire.

In questa giornata, un ripensamento che riguarda proprio la vita sentimentale va fatto. Mi raccomando, un po’ di attenzione, tra oggi e domani, per quanto riguarda lavoro e il rapporto con gli altri: non siete stati abbandonati, ma forse siete voi che avete cambiato modo di fare e ultimamente vi siete messi un po’ in un angolo.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. Ci sono delle giornate in cui si ha una chiara percezione della realtà e devo dire che, nonostante questa Luna dissonante, fra oggi e domani il segno dei Pesci è piuttosto forte. Mi piace un po’ meno il tono fisico, quindi è probabile che questa Luna disturbi a livello di stanchezza, ma di testa e così via, però per quanto riguarda questioni di lavoro, d’amore e chiarezza nei confronti degli altri: via libera! È un oroscopo importante, per una settimana che ti potrà condurre verso un porto sicuro e, anzi, è auspicabile che tu sia ottimista. Se c’è una questione legale o personale da risolvere, sfruttalo questo Giove che, ancora per qualche settimana, è nel segno.

