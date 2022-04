Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2022/ Tutto su Toro, Vergine e Capricorno

Su Radio Latte e Miele torna puntuale l’appuntamento per gli appassionati dell’oroscopo Paolo Fox con le previsioni per la giornata di oggi 5 aprile 2022 per i segni del Toro, della Vergine e del Capricorno. Cosa aspettarci dalla giornata in arrivo? Le stelle ci svelano l’andamento in amore. lavoro e salute per i segni zodiacali presi in esame.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Toro: c’è un calo di energia, ma soprattutto, in questo momento, una revisione che potrebbe riguardare i sentimenti. Vi ho detto che ci sono due categorie di Toro un po’ affaticati per amore: quelli che sono stati in pena per una persona che amano profondamente e quelli che invece non amano più. In entrambi i casi, comunque, si nota che, da marzo, qualcosa è cambiato. Questa giornata di martedì riesce a dare una carica in più, però c’è da dire che vi devo dare tre stelle su cinque solo per un motivo: resta sempre questa ansia, quest’agitazione che bisognerebbe tentare di superare.

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno della Vergine. A volte superare i conflitti è difficile se intorno a voi ci sono delle persone che non fanno altro che rendervi tutto più un po’ più complicato. Quindi, in questa giornata, ma anche mercoledì, più che un oroscopo di azione abbiamo un oroscopo di riflessione. In particolare se avete ancora a che fare con certa gente che vi ha messo un po’ alle strette. Questo cielo è un po’ strano anche per i sentimenti: chi deve riparare un danno con un ex o magari ha vissuto una separazione, si sente un po’ giù di corda. A tutti gli altri consiglio attenzione.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con il Capricorno. È una settimana “così così”. Abbiamo visto che comunque, se ci sono state delle cose da dire, probabilmente le hai già dette e non è il caso di ripetersi. Tu non vorresti quantomeno ripeterti, ma evidentemente persone, che non hanno capito come la pensi, cercano di farti fare cose non vorresti fare. Così anche la giornata di oggi nasce con qualche piccolo dubbio che soprattutto è di tipo fisico: qualche acciacchetto stagionale? Insomma, il Capricorno ha bisogno di rivedere un po’ non solo il proprio fisico, ma anche la situazione amorosa, che comunque sarà compensata da una buona Venere. Cos’è che disturba? È il fatto di non avere le idee chiare o ancora certezze per il lavoro. Se c’è una disputa legale o qualcosa che devi fare per ottenere giustizia o denaro, muoviti entro il 10 di maggio, o se non altro avvia delle situazioni importanti entro quella data.











