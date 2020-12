Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2020/ Vergine, Pesci, Leone e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Vergine, Pesci, Leone e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di sabato 5 dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Vergine: Questo periodo sembra favorire lo sviluppo di progetti a lunga scadenza che potrebbero rivelarsi molto importanti per il prossimo futuro. Nonostante le diverse difficoltà portate dagli accadimenti di questo anno, infatti, i nati sotto questo segno sembrano essere riusciti ad ottenere molto, e potranno ancora contare su importanti novità per la fine dell’anno. Pesci: Queste giornate invitano a fare chiarezza sulle proprie intenzioni e sulle aspettative che si nutrono nei confronti di una situazione. Nonostante una Venere favorevole, infatti, qualcuno potrebbe soffrire una certa delusione verso una relazione che non si sta rivelando all’altezza delle aspettative.

Leone: La presenza della Luna nel segno sembra regalare una buona energia, nonostante il perdurare di alcune ingombranti preoccupazioni legate ad una situazione lavorativa non completamente soddisfacente. Questa agitazione potrebbe riflettersi negativamente anche sull’amore. Cancro: Queste giornate vedono rinascere un certo ottimismo, utile per riuscire a rimettersi in gioco dopo due anni molto pesanti. Questo fine settimana presenterà delle importanti occasioni per mettere in risalto le proprie abilità.

Gemelli: Grazie a Giove e Saturno favorevoli il 2021 permetterà di riscattarsi dalle difficoltà degli ultimi mesi, ma per adesso potrebbe ancora essere necessario fare i conti con alcune piccole difficoltà. Queste giornate aiutano a chiudere le situazioni poco convincenti e a concentrarsi sui progetti più importanti. Ariete: L’aria di libertà che è possibile respirare in questa giornata lascia pregustare una situazione astrologica molto favorevole che si andrà a delineare nel corso della seconda metà di dicembre, quando Giove e Saturno non saranno più dissonanti e si potrà inaugurare un 2021 ricco di novità e scelte importanti.

Capricorno: Nonostante questa sia stata una settimana un po’ sottotono, questo fine settimana invita a trasformare la negatività in un nuovo stimolo per mettersi alla prova a lanciarsi in dei nuovi progetti. Presto le cose cambieranno in maniera favorevole. Bilancia: Nonostante il periodo sia abbastanza confuso, questo fine settimana sembra offrire qualche risorsa in più. Non bisogna dimenticare che presto questa fase di incertezza finirà e si potranno fare degli importanti passi avanti in vista del futuro. Possibili fastidi fisici.

Sagittario: Questo sabato sembra regalare una buona energia utile ad allontanare i fastidi nati nei primi mesi di quest’anno per proiettarsi nel futuro con rinnovato ottimismo. Tornano protagonisti anche i sentimenti, anche se qualcuno potrebbe trovarsi ad essere combattuto tra due storie. Acquario: La grande energia che sembra caratterizzare queste giornate meriterebbe di essere incanalata e trasformata in qualcosa di importante. Ora più che mai si fa sentire il bisogno di circondarsi di persone propositive.

Toro: Da venerdì si potrebbe avvertire una forte agitazione capace di influire negativamente sui rapporti interpersonali dando vita a fastidiosi contrasti. Nonostante le buone motivazioni nascoste dietro ad alcune richieste, in questa giornata bisognerebbe prestare attenzione a quel che si dice. Scorpione: In questa giornata potrebbe nascere l’esigenza di rivedere alcuni progetti, dovendo riorganizzare gli impegni per le prossime ore. Questo potrebbe creare qualche fastidio e invitare a riflettere su alcune situazioni che si stanno affrontando.



