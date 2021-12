Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021/ Capricorno, Vergine, Toro: che giornata sarà

I segni di Terra sotto la lente d’ingrandimento dell’oroscopo Paolo Fox che oggi, domenica 5 dicembre 2021, ci fornisce le sue indicazioni. Quali sono le novità per Capricorno, Vergine, Toro? Il noto astrologo ha fornito le previsioni per la giornata odierna tramite la consueta rubrica su Radio Latte Miele. Quindi non ci resta che scoprirle…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Capricorno

La luna nel segno indica una domenica importante per il Capricorno, soprattutto per chi ha una persona in particolare nella propria mente. Dedicate maggiore tempo ai progetti, non arenatevi troppo sul senso di insoddisfazione. Molti di voi negli ultimi mesi hanno iniziato a darsi da fare, rispolverando anche vecchie attività. Non fermatevi proprio ora, portare avanti con decisione ogni azione importante che riguarda le vostre ambizioni professionali.

Vergine, che giornata sarà

Secondo l’oroscopo Paolo Fox la seconda parte di questa domenica sarà migliore rispetto alla giornata di sabato per i Vergine. Avrete modo di recuperare energie e grazie al supporto di Venere potrete sfruttare un aumento discreto del vostro fascino. Spesso siete trasportati da personalità confuse, forse però è il caso di trovare maggiore forza negli altri e non sempre mettersi nella condizione di dover aiutare.

Toro, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Il Toro deve cercare di approfittare di questa giornata ricca di situazioni importanti. Chi è alle prese con ostiche questioni di lavoro potrebbe trovare presto le dovute soluzioni. Alcune cose che non vi stanno bene verranno risistemate per ripartire nel modo giusto. Dal punto di vista sentimentale sembrate finalmente pronti per innamorarvi nuovamente.

