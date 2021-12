Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021/ Chi al top tra Leone, Sagittario, Ariete?

Rieccoci in compagnia dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 5 dicembre 2021. Il noto astrologo ha fornito le sue previsioni riguardo la giornata che vivranno Leone, Sagittario, Ariete. Questo vuol dire che in questo approfondimento ci concentreremo sui segni di Fuoco. Il famoso astrologo ha affrontato il tema sulle frequenze di Radio Latte Miele, fornendo le sue indicazioni. Le riportiamo di seguito…

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sul Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Leone deve sempre tenere al centro del proprio interesse le emozioni. L’arrivo di Giove verso maggio implica dei mesi importanti per mettersi in gioco in maniera propositiva. Siate cauti in ogni scelta sopratutto dal punto di vista economico. In amore il periodo può essere propizio per portare avanti progetti importanti come un matrimonio, sopratutto in vista del periodo estivo.

Sagittario, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

La forza in questo periodo non manca ai Sagittario, sopratutto sul posto di lavoro. In particolare il vostro essere innamorati sembra uno stimolo in più per riuscire a portare a compimento ogni genere di attività. Chi ha avuto problemi in passato potrebbe invece trovare alcune difficoltà, l’importante sarà riuscire a comprendere il momento e andare oltre gli ostacoli.

Ariete, che giornata sarà?

Secondo l’oroscopo Paolo Fox questa domenica può rivelarsi interessante per l’Ariete, in linea con il periodo per una migliore definizione dei rapporti. Siete il segno della primavera, del risveglio, segni peculiari del vostro essere istintivi. In serata potreste accusare un po’ di stanchezza ma nulla di particolarmente eccessivo.

