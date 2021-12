Oroscopo Paolo Fox oggi 5 dicembre 2021/ Pesci, Cancro, Scorpione: le previsioni

Si conclude la settimana anche per Pesci, Cancro, Scorpione, ma in che modo? A rispondere è l’oroscopo Paolo Fox con le previsioni per i segni di Acqua. Il celebre astrologo ha fornito le sue indicazioni per la giornata di oggi, domenica 5 dicembre 2021, parlandone sulle frequenze di Radio Latte Miele. Così ha avuto modo di fare il punto della situazione. Scopriamo allora quali sono le novità…

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 dicembre 2021/ Vergine, Capricorno, Toro: le previsioni

Pesci, che giornata sarà…

Secondo l’oroscopo Paolo Fox una rivoluzione nella vita dei Pesci è ormai partita, mettete tutta la forza di volontà necessaria. Dal nuovo anno alcuni progetti saranno in crescita, sia dal punto di vista professionale che relazionale. Tutto ciò a patto che riusciate a credere in voi stessi e nella vostra determinazione. Lavorate su voi stessi e cercate collaborazioni proficue. Date spazio alle nuove relazioni.

I Fatti Vostri: oroscopo Paolo Fox, classifica oggi 2 dicembre 2021/ Sagittario sottotono, Pesci al top

Cancro, le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Molti dei Cancro potrebbero accusare un leggero nervosismo dovuto ad una crisi interiore. Siete insoddisfatti rispetto a qualcosa, forse dal punto di vista sociale. La voglia di andare e avanti e progredire comunque non vi manca, sopratutto in amore siete alla ricerca di nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox: le previsioni sullo Scorpione

Nei prossimi giorni lo Scorpione deve cercare di riavvicinarsi agli affetti importanti. Sarà una settimana altalenante, ma per i prossimi mesi sono previsti ottimi risvolti con l’arrivo di Giove nel segno. Non date spazio alle polemiche e non lasciatevi trascinare dalla troppa gelosia nei confronti del partner.

Paolo Fox, oroscopo Fatti Vostri: classifica oggi 30 novembre/ Che giorno per i Pesci

© RIPRODUZIONE RISERVATA